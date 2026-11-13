포항시의회 임시회 개회…포항운하 관광 활성화·달전리 주상절리 보전 촉구

손태식 의원, 포항운하~동빈내항~영일대 잇는 수변 보행축 조성 제안

최광열 의원, 달전리 주상절리 보전대책과 기반시설 확충·관광자원 연계 강조

경북 포항시의회가 지역 관광자원 활성화와 자연유산 보전 등 주요 현안을 제기하며 8일간의 의정활동에 들어갔다.

포항시의회는 13일 제335회 임시회를 개회하고 오는 20일까지 각종 조례안 심사와 주요 현안 점검을 진행한다.

이날 본회의에 앞서 열린 5분 자유발언에서는 손태식·최광열 의원이 각각 포항운하 일대 관광 활성화와 달전리 주상절리 보전 및 활용 방안을 제시했다.

손태식 의원은 “포항운하와 동빈내항을 시민과 관광객이 걷고 머무를 수 있는 수변 관광명소로 발전시켜야 한다”고 강조했다.

이를 위해 죽도시장과 동빈내항을 연결하는 보행 동선을 정비하고, 기존 선착장과 항만시설을 활용한 휴게시설 확충, 옥외영업 활성화를 위한 제도 개선 등을 제안했다.

특히 포항운하에서 동빈내항을 거쳐 영일대해수욕장까지 이어지는 수변 보행축인 ‘포항 리버·베이 워크’ 조성을 위한 중장기 계획 수립을 주문했다.

개별 관광지를 연결하는 데 그치지 않고 도심 수변공간 전체를 하나의 관광 동선으로 발전시켜야 한다는 취지다.

최광열 의원은 2025년 유네스코 세계지질공원으로 지정된 달전리 주상절리의 보전과 관광자원화를 위한 대책 마련을 촉구했다.

최 의원은 “과거 채석과 지진 등으로 지질유산이 훼손된 데다 접근시설과 홍보·연계사업도 부족하다”고 지적했다.

추가 훼손을 막기 위한 보전대책을 우선 마련하고 진입로와 주차장 등 기반시설을 개선하는 한편, 교육·관광 프로그램을 개발해야 한다고 강조했다.

아울러 인근 달전재사와 하학재, 달전저수지 둘레길을 연계한 관광 프로그램을 제안하며 달전리 일대를 역사·문화·자연이 어우러진 관광자원으로 육성할 필요성을 제기했다.

이어 열린 제1차 본회의에서는 임시회 회기 결정과 회의록 서명의원 선출 등 기본 안건을 의결했다.

시의회는 이번 임시회에서 의원발의 조례안 2건과 포항시장 제출 조례안 14건, 동의·출연안 15건 등 모두 32건의 안건을 심사할 예정이다.

이날 오후에는 전체 의원과 의회사무국 직원을 대상으로 하반기 의정연수도 실시했다.

사회적 장애인식개선교육과 고위직 대상 4대 폭력 예방교육을 진행해 의원과 직원들의 인권 감수성을 높이고 건전한 조직문화 조성을 도모했다.

시의회는 16일부터 19일까지 상임위원회별 조례안 심사와 2027년도 당초예산 심사를 위한 주요 사업장 현장방문을 이어간다.

오는 20일 제2차 본회의에서 각종 안건을 심의·의결하고 임시회를 마무리할 예정이다.