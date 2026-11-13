경기도, 42조1946억원 규모 내년도 예산안 도의회 제출

경기도가 '민생 사수'를 목표로 42조1946억 원 규모의 2027년도 예산안을 편성해 경기도의회에 제출했다고 13일 밝혔다.

이번 예산안은 올해 본예산 40조577억 원보다 2조1369억 원(5.3%) 증가한 규모다. 다만 도 자체 가용재원은 올해 4조595억 원에서 내년 1조6500억 원으로 2조4095억 원 줄어 재정 운용에 어려움이 예상된다.

▲경기도청 전경 ⓒ경기도

이에 도는 지방채 2462억 원과 통합재정안정화기금 4100억 원, 지역개발기금 1000억 원 등을 활용해 총 3조494억 원의 가용재원을 마련하고 민생 관련 사업을 우선 반영했다.

주요 사업별로는 학교급식비 지원 2445억 원, 시내버스 공공관리제 운영 4361억 원, 노인장기요양 시설급여 2976억 원, 지역화폐 발행 지원 616억 원, 청년기본소득 577억 원 등을 편성했다.

미래 성장동력 확보를 위한 투자도 이어간다. 반도체 기술센터 운영 21억 원, 기술개발사업 23억 원, 자율주행 광역버스 도입 30억 원, 경기 AI 혁신 클러스터 조성 9억 원 등을 예산안에 담았다.

이와 함께 유사·중복사업 통폐합과 집행 부진 사업 조정 등 강도 높은 지출구조 개선을 통해 재정 효율성을 높인다는 방침이다.

다만 재정 여건 악화로 법정경비 일부와 공무원 인건비 3개월분은 이번 예산안에 반영하지 못했다. 도는 정부와 국회 등을 통한 추가 재원 확보와 향후 추가경정예산 편성으로 부족한 예산을 보완할 계획이다.

정두석 도 기획조정실장은 “지켜야 할 민생은 끝까지 지키고 줄일 수 있는 지출은 과감히 줄이며, 미래를 위한 투자는 멈추지 않겠다는 의지를 담은 예산안”이라고 말했다.