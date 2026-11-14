2036 올림픽 서울 공동개최 변수에 10억 원대 기존 용역 ‘헛돈’ 우려

전북특별자치도가 2036 하계올림픽과 관련해 서울시와 '공동개최'가 합의되면 "유치전략 전반을 다시 수립하는 별도의 용역이 필요하다"는 입장을 보여 도의회의 지적을 받았다.

전북특별자치도의회 박형배 의원(전주7)은 13일, 2036하계올림픽유치단에 대한 2026년도 행정사무감사에서 서울 공동개최 추진에 따른 기존 기본계획 용역(10억 8300만 원)의 실효성과 추가 재정부담 문제를 집중적으로 지적했다.

이날 유치단장은 “공동개최가 합의되면 유치전략 전반을 다시 수립하는 별도 용역이 필요하다”는 취지로 답변하면서 기존 용역과의 중복과 추가 예산 투입 문제가 핵심 쟁점으로 떠올랐다.

전북도는 2036 전주 하계올림픽·패럴림픽 기본계획 수립과 IOC 개최도시 선정 대응을 위해 이 용역을 추진했다. 당초 2026년 2월 완료 예정이던 용역은 두 차례 연장 끝에 지난 10월에 준공 처리됐다.

그러나 전북도는 용역이 마무리되기 직전인 지난 9월 7일에 서울시에 공동개최를 제안했고, 9월 16일에는 문화체육관광부에 개최계획 심사 보류를 요청했다. 준공까지 한 달 넘는 기간이 남아 있었지만, 바뀐 유치 여건을 반영하지 않은 채 용역을 마무리한 셈이다.

박 의원은 “정부에는 공동개최 가능성을 이유로 심사 보류를 요청하면서 용역은 그대로 준공했다”며 “남은 기간에 변경된 내용을 용역에 담았어야 한다”고 지적했다.

특히 과업내용서에 주요 계획 변경에 따른 보고·협의와 성과품 재작성·보완 규정이 있고, 발주처 요청 시 일정 범위의 재검토·보완은 별도 비용 없이 수행하도록 돼 있다는 점을 들어 기존 용역 안에서 보완이 가능하지 않았느냐고 따져 물었다.

이에 대해 단장은 “당시 성과물이 완성 단계에 있었다”며 “기존 용역의 기초자료와 경기장 조사 데이터 등은 새 용역에 활용하겠다”고 답했다. 서울시와의 추가 용역비 분담 논의에 대해서는 “아직 그 단계까지 가지 않았다”고 밝혔다.

한편 박 의원은 용역 계약 과정의 문제도 지적했다. 전북도는 2025년 4월 11억 4천만 원 규모로 입찰을 공고하면서 1개 업체만 응찰하면 재공고하겠다고 명시했으나, 실제로는 재공고 없이 단독 응찰업체와 수의계약을 체결했다.

박 의원은 “지방계약법 시행령의 특례 조항에 따라 법적 문제는 없다고 본다”면서도 “스스로 공고한 절차와 다르게 계약해 행정의 신뢰성을 확보하지 못했다”고 지적했다. 단장은 “다시 한번 살펴보겠다”고 답했다.

끝으로 박 의원은 “서울과의 공동개최로 유치 경쟁력을 높이는 데는 공감한다”면서도 “정부 심사를 보류할 만큼 큰 변화가 생겼는데 용역을 쉽게 준공하고 마무리한 점은 도민의 한 사람으로서 매우 아쉽다”며 추가 용역의 필요성과 예상 비용을 종합적으로 정리해 보고할 것을 요구했다.