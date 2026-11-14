책가방 메는 아이부터 목욕탕 찾는 어르신까지…전 세대 일상 보듬는 태백시

태백시가 지역화폐 20% 혜택과 장학금·어르신 복지를 대폭 늘리며 시민 가계 부담을 덜어내기로 했다.

겨울철 도로 열선과 도심 주차장도 확충해 시민 일상의 작은 불편까지 꼼꼼히 해결한다.

▲'살림 부담은 덜고, 생활 불편은 줄이고'. ⓒ태백시

◇ 장바구니 부담 덜어주는 '탄탄페이' 20% 혜택…내년에도 이어간다

태백시는 민생경제와 교육·복지·생활환경 전반에 걸쳐 시민이 피부로 느끼는 생활 밀착형 사업을 확대한다고 밝혔다.

우선 태백시는 고물가 속 장바구니 부담을 줄이기 위해 지역화폐 탄탄페이 20% 인센티브를 운영하고 있다.

월 구매 한도 50만 원 기준 최대 10만 원을 돌려받는 구조다.

올해 1월부터 10월까지 탄탄페이 누적 사용액은 1017억 8100만 원으로 지난해 같은 기간보다 44.3% 늘었다.

같은 기간 지급한 인센티브는 146억 1800만 원으로 118.9% 급증했다.

태백시는 2027년에도 20% 인센티브를 상시 유지해 시민 혜택을 지키고 골목상권 매출을 끌어올리기로 했다.

◇ 학업 바우처 연 120만 원 상향…장학금은 2.5배 파격 확대

학생과 학부모를 위한 교육 지원도 두터워진다.

태백시는 초등학생 연 60만 원, 중학생 연 80만 원, 고등학생 연 100만 원인 학업 바우처를 연 120만 원으로 똑같이 올리기 위해 조례를 개정하고 있다.

고교 졸업축하금과 대학생 장학금은 기존 연 100만 원에서 2027년 각각 250만 원으로 2.5배 늘리기로 했다.

태백시는 앞으로 대학생 장학금을 국립대 등록금 수준까지 단계적으로 확대할 계획이다.

◇ 어르신 버스 무료에 목욕비·이불 빨래까지…빈틈없는 일상 돌봄

어르신의 발걸음과 일상 돌봄을 챙기는 복지 혜택도 넓어진다.

태백시는 65세 이상 어르신에게 시내버스 무료 이용을 지원해 월 최대 20회, 연간 최대 36만 원의 교통비를 아껴주고 있다.

2027년부터는 태백시에 실거주하는 65세 이상 어르신에게 목욕비와 이·미용비로 연간 24만 원을 새로 지급하기로 했다.

상·하반기 각각 12만 원씩 전용 카드에 충전해 지역 업소에서 쓰도록 한다.

거동이 불편한 어르신과 취약계층의 이불을 수거해 세탁·건조·배달하는 공공이불빨래방도 성과를 내고 있다.

현재 운영 중인 보드미·포그니 빨래방은 올해 1월부터 10월까지 2867가구의 이불 1만 3137채를 세탁했다.

태백시는 2027년 3호점을 열어 8개 동을 3개 권역으로 나누고 어르신 일자리와 연계한 돌봄 체계를 강화하기로 했다.

◇ 열선 깔고 주차장 535면 추가…안전하고 편리한 동네 조성

겨울철 눈길 안전과 주차 편의를 높이는 생활환경 정비도 속도를 낸다.

태백시는 급경사지와 상습 결빙 구간을 중심으로 도로 열선을 확대하고 있다.

2024년 2곳과 2025년 26곳에 이어 올해 문곡동 노인복지관 진입로와 장성연립 인근 등 10곳 2357m 구간에 열선을 추가로 깔아 모두 38곳으로 늘린다.

도심 주차난을 덜기 위해 2023년부터 올해까지 먹거리길, 버스터미널 인근, 옛 강원연탄 부지 등 주요 생활권에 주차 공간 403면을 만들었다.

앞으로 대학길과 상장벽화마을, 유진아파트 인근 등 주차 수요가 많은 곳을 중심으로 2028년까지 535면을 더 조성하기로 했다.

태백 평생학습관·교육도서관 건립 예정 부지에는 72면의 임시 주차장을 만들어 무료로 개방했다.

문화예술회관 주차장 153면은 타워브리지 방문객과 축제 이용객에게 내어주며 시내권 주차 수요를 분산하고 있다.

올해 보안등, 가로등 250등을 새로 설치하고 2023년부터 자작나무 가로등 213개를 세우는 등 어두운 밤길도 환하게 밝혔다.

이상호 태백시장은 "시민이 체감하는 변화는 매일 오가는 길이 안전해지고 생활비 부담이 줄어들며 일상에서 필요한 도움을 받는 데서 시작된다"며 "앞으로도 시민의 작은 불편 하나까지 세심하게 살피며 삶에 실질적인 도움이 되는 정책을 꾸준히 펼치겠다"고 말했다.