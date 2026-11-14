태백시, 청년 전세자금 대출이자 최대 800만 원 지원

태백시가 무주택 청년세대에 전세자금 대출이자를 연간 최대 200만 원씩 최장 4년간 지원하기로 했다.

청년층의 주거비 부담을 줄여 지역 정착을 이끌기 위한 조치다.

▲무주택 청년세대 전세자금 대출이자 지원 사업. ⓒ태백시

태백시는 청년세대 전세자금 대출이자 지원사업의 제도적 근거를 마련하기 위해 태백시 청년세대 전세자금 대출이자 지원 조례를 제정하고 있다.

지원 대상은 태백시에 거주하거나 전입할 예정인 18세 이상 49세 이하 무주택 청년세대다.

태백시 소재 주거용 주택에 전세자금 대출을 받아 살아야 한다.

구체적인 지원 요건은 세대원 소득 합계가 기준 중위소득 180% 이하이면서 전세보증금 2억 원 이하, 전용면적 85㎡ 이하 주택에 거주하는 경우다.

태백시는 요건을 충족한 청년세대에 실제 납부한 전세자금 대출이자의 일부를 연간 최대 200만 원 한도로 최장 4년간 지원한다.

태백시 관계자는 "이번 사업이 청년들의 경제적 부담을 덜고 지역에 안정적으로 정착하는 데 보탬이 되길 바란다"며 "청년의 자립과 신혼부부의 안정적인 주거생활을 뒷받침할 수 있도록 실질적인 지원 기반을 마련하겠다"고 말했다.

태백시 청년세대 전세자금 대출이자 지원 조례안은 지난 10월 입법예고를 마쳤으며 앞으로 태백시의회 심의·의결 등 후속 절차를 밟는다.