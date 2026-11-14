학교운영위는 학부모·교사·전문가 몫 아닌가?…최혁진 의, 원주시 정치권에 질문

최혁진 국회의원이 원주시 학교운영위원회 자리를 지역 정치인들이 당연직처럼 차지하는 오래된 관행에 질문을 던졌다.

최혁진 의원은 13일 자신의 사회관계망서비스(SNS)를 통해 원주시에서 교육 관련 정책 활동을 하며 가장 의아하게 여긴 점으로 지역 정치인들의 학교운영위원 참여 실태를 꼽았다.

▲최혁진 국회의원. ⓒ최혁진 국회의원 SNS

최 의원은 원주시의 경우 다른 지역보다 정치인들이 학교운영위원 자리를 차지하는 현상이 유독 심하다고 지적했다.

특히 일부 학교에서는 정치인이 위원장직까지 맡고 있다고 짚었다.

최 의원은 "학교운영위원 자리는 정치인들이 다 차지하고 있는데 교육개혁과 관련한 뚜렷한 정책 활동은 좀처럼 보이지 않는다"고 한탄했다.

이어 학교운영위원회의 본래 취지와 지역 정치권이 서야 할 자리를 분명히 했다.

최 의원은 "학교운영위원회는 학부모와 교사 그리고 전문가들이 중심이 되어야 한다"며 "교육 현장에 정책 과제가 있다면 정치인들은 한발 물러서서 경청하고 협의해 해법을 찾으면 될 일"이라고 강조했다.