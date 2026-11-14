21년 이어온 한·일 지방외교…횡성군, 일본 야즈정 찾아 상생 협력 모색

횡성군이 자매결연 21주년을 맞아 13일부터 16일까지 3박 4일 일정으로 일본 돗토리현 야즈정을 방문하기로 했다.

횡성군은 최태영 부군수를 단장으로 대표단을 꾸려 국제자매도시 야즈정과의 교류 협력 강화에 나섰다.

▲횡성군 대표단, 일본 돗토리현 야즈정 방문. ⓒ횡성군

이번 일정은 지난 2005년 두 지역이 자매결연을 맺은 지 21주년을 기념하는 우호 교류 사업이다.

특히 지난 10월 30일부터 2박 3일간 횡성군을 찾았던 야즈정 대표단 초청 행사에 이어 횡성군 대표단이 현지를 직접 찾는 상호 답방 형식으로 이루어졌다.

횡성군 대표단은 14일 열리는 야즈정장 주관 환영식을 비롯한 공식 기념행사에 참석해 지속 가능한 국제 우호 교류 기반을 다진다.

이어 하야부사Lab, 오오에노 사토 자연 목장, 아트풀 야즈 등 현지 주요 시설을 둘러보며 문화 체험 프로그램을 소화한다.

최태영 횡성군 부군수는 "횡성군은 지난 21년간 야즈정과의 자매결연을 통해 행정과 민간 분야에서 다양한 협력을 이어왔다"며 "양 지역을 오간 이번 상호 방문 행사를 계기로 앞으로도 함께 성장하고 발전할 수 있는 교류 방안을 꾸준히 모색하겠다"고 말했다.