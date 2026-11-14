횡성군 사회적경제인 한자리에…동반성장으로 '500만 관광시대' 다짐

횡성군사회적경제지원센터가 13일 횡성군 이모빌리티 지식산업센터 2층 대회의실에서 2026 횡성군 사회적경제인의 날 행사를 열었다.

'횡성의 가치를 담다, 500만 관광 시대를 여는 사회적경제'를 주제로 열린 이번 행사에는 장신상 횡성군수, 한영미 지원센터 모법인 대표, 이미숙 횡성군사회적경제지원센터장을 비롯해 지역 사회연대경제기업 임직원과 유관기관 관계자 등 50여 명이 참석했다.

▲2026 횡성군 사회적경제인의 날 행사. ⓒ횡성군

행사는 지역의 자원과 사람을 중심으로 사회적 가치를 만들어 온 기업들의 한 해 성과를 공유하고 관광객 500만 명 시대를 향한 횡성군의 변화 속에서 동반 성장할 해법을 찾기 위해 마련했다.

이날 자리에서는 횡성군사회적경제지원센터의 올해 주요 사업 성과를 보고했다.

▲2026 횡성군 사회적경제인의 날 행사. ⓒ횡성군

이어 사회적경제 창업모델 발굴·성장지원 사업에 참여한 실험팀 3개 팀과 고도화팀 1개 팀이 무대에 올라 창업 아이디어 발굴부터 제품 개발, 사업화에 이르는 도전 과정을 발표했다.

행사장 한편에는 지역 사회연대경제기업의 우수 제품을 소개하는 팝업 전시 공간을 마련했다.

▲2026 횡성군 사회적경제인의 날 행사. ⓒ횡성군

장신상 횡성군수는 전시 부스를 돌며 기업 관계자들과 대화를 나누고 현장의 애로사항을 청취하며 격려했다.

이미숙 횡성군사회적경제지원센터장은 "이번 행사가 사회적경제 주체들이 서로의 노력을 격려하고 연대의 가치를 확인하는 뜻깊은 자리가 되길 바란다"고 말했다.

▲2026 횡성군 사회적경제인의 날 행사. ⓒ횡성군

심은경 횡성군 경제정책과장은 "사회연대경제조직이 횡성군에 안정적으로 뿌리내리고 지역경제의 새로운 성장 동력이 되도록 적극 뒷받침하겠다"고 말했다.