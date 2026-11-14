'맞폭'으로 번지는 학폭…김남희 강원도의원 "이전투구 전 갈등 조정 절실"

김남희 강원특별자치도의회 의원(더불어민주당·강릉2)이 학교폭력 문제에서 갈등을 조기에 풀어내는 갈등전환지원단의 인력과 예산을 대폭 늘릴 것을 주문했다.

김남희 의원은 13일 열린 춘천교육지원청·원주교육지원청 행정사무감사에서 학교폭력대책심의위원회 회부 전 당사자 간 화해와 관계 회복을 돕는 갈등전환지원단의 역할에 주목했다.

▲김남희 강원특별자치도의회 의원(더불어민주당·강릉2). ⓒ강원특별자치도의회

김 의원은 "요즘 학교폭력은 한쪽이 신고하면 다른 쪽도 맞신고하는 이른바 맞폭으로 번지는 경향이 강하다"며 "결국 학생과 학부모 모두가 상처 입는 이전투구식 싸움으로 치닫기 전 갈등을 해결할 기회에 주목해야 한다"고 강조했다.

실제로 올해 1월부터 9월까지 춘천교육지원청은 갈등 조정 90건을 진행했고 원주교육지원청은 갈등전환 지원 67회를 실시했다.

특히 원주교육지원청은 학교폭력 접수 전 갈등전환 단계에서 다룬 사안을 모두 해결했다고 밝혔다.

김 의원은 "갈등전환 단계에서 개입하면 해결된다는 점이 현장에서 확인된 만큼 더 많은 인력과 예산을 투입해 기능을 강화해야 한다"며 교육지원청과 강원특별자치도교육청의 각별한 관심을 당부했다.

이어 "갈등전환지원이 싸움을 일시적으로 중재하는 데서 멈춰서는 안 된다"며 "관계 회복 이후에도 학생이 졸업할 때까지 꾸준히 상황을 살피고 지원하는 체계가 필요하다"고 지적했다.