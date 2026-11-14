강릉 걸은 원어민 교사들, 허난설헌 한시 '추야곡' 영어로 읊다

강릉교육지원청은 13일 강릉시 허균·허난설헌 기념공원과 초당동 일원에서 원어민보조교사 더배움공동체 프로그램 '가을, 강릉을 걷다'를 운영했다.

이번 연수에는 강릉시 관내 원어민보조교사와 협력교사가 참여했다.

▲'가을, 강릉을 걷다'. ⓒ강릉교육지원청

참가자들은 강릉시 대표 문화유산을 체험하며 지역 이해도를 높이고 학습공동체를 구축했다.

참가자들은 허균과 허난설헌 생가를 방문해 두 문인의 문학적 깊이를 살폈다.

이어 허균·허난설헌 기념관을 관람하고 생가터를 산책하며 허난설헌의 한시 추야곡(秋夜曲)을 원문·한글·영어 번역본으로 비교해 읽었다.

교사들은 시 속에서 그리움을 표현하는 사물을 두고 서로 토의하며 한국적 정한의 정서를 이해했다.

이후 강릉시 소규모 갤러리 GN333으로 이동해 전시를 관람하고 작가와의 대화에 참여했다.

강장혁 강릉교육지원청 교육장은 "강릉시의 문화예술을 이해하고 서로의 경험을 나누는 시간이 학생 참여 수업과 문화적 다양성을 존중하는 세계시민교육으로 확장되길 바란다"고 말했다.

이어 "앞으로도 지역 문화와 연계한 연수를 지속적으로 열어 원어민들이 강릉시 문화를 이해하고 이를 교육 현장에 활용하도록 지원하겠다"고 덧붙였다.