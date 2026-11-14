"떨지 말고, 해 온 만큼만"…수능 앞둔 마지막 주말 두 손 모은 수험생 부모들

▲수능을 앞둔 마지막 주말인 14일 전남광주통합특별시 동구 증심사를 찾는 학부모들과 신도들의 발길이 이어졌다. 2026.11.14 ⓒ프레시안(강병석)

"잘 보라는 말도 부담일까 봐 못 하겠어요. 여기 와서 대신 하는 거죠"

2027학년도 대학수학능력시험을 앞둔 마지막 주말, 전남광주 사찰에는 수험생 자녀가 무사히 시험을 치르길 바라는 학부모들의 발길이 이어졌다.

14일 이른 오전 전남광주 동구 무등산 증심사 대웅전에는 비가 이어지는 궂은 날씨에도 수능을 앞둔 자녀를 위해 기도하려는 학부모들이 모여들었다.

이날 법회에는 목탁과 불경 소리가 퍼지는 경건한 분위기 속에서 수험생들이 마지막까지 흔들림 없이 제 실력을 발휘하기를 바라는 간절함이 주로 담겼다.

▲14일 전남광주통합특별시 동구 증심사를 찾은 학부모와 신도들이 법회에 참석하고 있다. 2026.11.14 ⓒ프레시안(강병석)

지난 8월부터 수능 100일 기도를 이어왔다는 박모씨(50대·여성)는 "아들이 평소에는 잘하다가도 시험 때만 되면 긴장을 많이 한다"며 "수능 대박이 나면 좋긴 하겠지만, 지금까지 해온 만큼만 하고 나왔으면 좋겠다"고 말했다.

간호대학 진학을 준비하는 딸을 뒀다는 한 학부모는 "예전부터 딸은 항상 간호사가 되고 싶다고 했다"며 "밤늦게 까지 학원갔다가 스터디카페 가서 공부하고 집에 녹초가 돼서 들어오는걸 보면 마음이 짠하다. 시험 잘 보고 원하는 대학에 꼭 진학했으면 좋겠다"고 말했다.

그러면서 "수능 끝나면 뭐 하고 싶으냐고 물었더니 알람을 다 끄고 자고 싶다더라"며 "그날은 아침에 밥 먹으라는 말도 안 하고 실컷 재워주려고 한다"고 웃었다.

▲전남광주통합특별시 서구 무각사를 찾은 신도가 경전위에 자녀의 사진을 놓고 불경을 외우고 있다. 2026.11.14 ⓒ프레시안(강병석)

비슷한 시각 서구 무각사에서도 수험생 자녀를 위한 기도가 이어졌다. 한 학부모는 경전 위에 자녀의 사진을 올려놓고 두 손을 모았다.

그는 "저도 자녀도 처음 겪는 수능시험이다 보니 서로 예민해서 자주 다투고 그랬다"면서도 "부모로서 해줄 수 있는 건 다 해주고 싶은 마음이지 않겠느냐"며 사진을 쓰다듬었다.

▲전남광주통합특별시 서구 무각사를 찾은 학부모와 신도들이 기도를 올리고 있다. 2026.11.14 ⓒ프레시안(강병석)

타지 재수학원에 아들을 보낸 최모씨(40대·여성)는 "지난해 시험을 보고 돌아와 아무 말 없이 방에 들어가던 뒷모습이 아직도 생각난다"며 "올해 얼마나 애를 썼는지 아니까 더 간절하지만, 내가 기도하는 것까지 아이에게 부담이 될까 봐 절에 간다는 말은 안 했다"고 했다.

아들에게 전하고 싶은 말을 묻자 "긴장하지 말고 끝까지 잘 치렀으면 좋겠다. 그리고 시험 끝나면 눈치 보지 말고 전화했으면 한다. 고생했다고, 얼른 집에 와서 따뜻한 엄마 밥 먹자고 말하고 싶다"고 전했다.

한편 현행 수능 체제로 치러지는 마지막 해인 2027학년도 대학수학능력시험은 오는 19일 치러지며, 약 55만명이 응시했다. 이 중 N수생은 약 19만 명이다. 성적은 다음 달 11일 통지된다.