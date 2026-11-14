박영림 강원도의원 "장애인 편의시설, 사후 땜질식 보완 없어야"

박영림 강원특별자치도의회 의원(더불어민주당·비례)은 12일 열린 강원개발공사 행정사무감사에서 '장애물 없는 생활환경(BF)' 인증 관련 초기 설계와 시공 단계부터 장애인 편의시설에 대한 지도·관리·감독을 강화할 것을 주문했다.

강원개발공사가 제출한 행정사무감사 자료에 따르면 2024년부터 올해까지 공사가 발주한 BF 인증 관련 보완·추가공사는 총 11건이다.

▲박영림 강원특별자치도의회 의원(더불어민주당·비례). ⓒ강원특별자치도의회

계약금액도 약 4억 1426만 원에 달한다.

강원개발공사는 "해당 사업들이 주로 강원특별자치도와 시군의 예산을 받아 추진하는 대행사업이며 본인증까지 필요한 비용은 당초 사업비에 포함됐다"고 설명했다.

박 의원은 당초 사업비에 인증 비용이 포함됐더라도 초기 설계와 시공 과정에서 충분히 확인했다면 줄일 수 있었던 보완사항이 없는지 점검해야 한다고 지적했다.

특히 박 의원은 장애인 편의시설이 반영되는 사업은 건축물을 완성한 뒤 다시 수리·보수하는 상황을 예방해야 한다고 강조했다.

강원개발공사가 발주하는 모든 사업의 초기 단계부터 접근성과 인증 요건을 철저히 검토하고 시공 과정에서도 실제 반영 여부를 지속적으로 확인하라고 당부했다.

박 의원은 "BF 인증은 건물을 완성한 뒤 부족한 부분을 고치는 데 그쳐서는 안 된다"며 "장애인 편의시설은 처음부터 누구나 편리하게 이용할 수 있도록 설계하고 시공해야 한다"고 말했다.

이어 "강원개발공사가 대행하는 사업도 초기 단계부터 철저히 관리·감독해 불필요한 보완공사와 이용 불편을 예방해야 한다"고 덧붙였다.