아파트 화재에 주민 대피시키던 70대 경비원, 치료 중 끝내 숨져

▲지난 11일 전남광주통합특별시 북구 운암동 한 아파트에서 화재가 발생했다. 2026.11.11 ⓒ전남광주통합소방본부

전남광주 북구 운암동 한 아파트 화재 현장에서 주민들의 대피를 돕다 중태에 빠졌던 70대 경비원이 끝내 숨졌다.

14일 광주 북부경찰서 등에 따르면 지난 11일 화재 현장에서 심정지 상태로 발견돼 병원으로 옮겨진 경비원 A씨(70대·남성)가 13일 오후 9시쯤 치료 중 사망했다.

A씨는 화재경보기가 울리자 건물 안으로 들어가 가구마다 현관문을 두드리며 주민들에게 대피를 안내한 것으로 전해졌다.

이후 아파트 13층 비상계단에서 심정지 상태로 발견돼 소방 당국에 의해 병원으로 이송됐지만 끝내 의식을 되찾지 못했다.

경찰은 정확한 사망 원인을 확인하기 위해 국립과학수사연구원에 부검을 의뢰할 예정이다.

유관기관은 주민들에게 화재 사실을 알리고 대피를 도운 A씨에 대해 의사자 지정 신청을 검토하고 있는 것으로 알려졌다.

불을 지른 혐의를 받는 B씨(40대·남성)에 대해서도 현주건조물방화치상에서 현주건조물방화치사로 변경될 예정이다.

B씨는 지난 11일 오후 6시 30분쯤 자신이 거주하던 아파트 6층 집 안에서 불을 지른 혐의를 받고 있다. 당시 B씨는 술에 취한 상태였던 것으로 알려졌다.

이 불로 A씨를 포함한 14명이 병원으로 옮겨졌다. 불이 시작된 집은 전소됐으며 주변 19가구도 그을음 피해를 입었다.

경찰은 13일 B씨에 대한 구속영장을 신청했고 영장실질심사는 14일 오후 광주지법에서 열링 예정이다.