문경청운각 청운회, '박정희 전 대통령 탄신 제109주년 기념식' 개최

'박정희 전 대통령 탄신 제 109주년 기념식'이 14일 경북 문경에서 개최됐다.

경북 문경청운각 청운회(회장 박남우)는 이날 문경읍 청운각 영정각에서 지역 기관·단체 관계자 및 시민 등 200여 명이 참석한 가운데 박 전 대통령 탄신 109주년 기념식을 가졌다.

이날 기념식은 대한민국 산업화와 경제성장의 발자취를 되돌아보고, 근면·자조·협동의 새마을정신을 되새기기 위해 마련됐다.

특히 행사 장소인 청운각은 박정희 전 대통령이 문경공립보통학교 교사로 재직했던 시절의 발자취가 남아 있는 곳으로, 문경과의 역사적 인연을 되새긴다는 점에서 의미를 더했다.

참석자들은 박정희 전 대통령의 생애와 업적을 기리며 국가 발전의 의미를 되돌아보고, 지역의 새로운 도약을 다짐하는 시간을 가졌다.

박남우 청운회장은 “이번 기념식이 박정희 전 대통령의 발자취와 새마을정신을 되돌아보는 소중한 시간이 되었기를 바란다”며 “앞으로도 청운각의 역사적 의미를 알리고 그 정신을 계승하기 위해 노력하겠다”고 말했다.

김학홍 문경시장은 “박정희 전 대통령께서 보여주신 도전과 개척정신을 되새기고, 시민 모두가 힘을 모아 더욱 희망차고 활력 넘치는 문경을 만들어 가는 뜻깊은 계기가 되기를 바란다”고 말했다.