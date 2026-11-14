‘2026년 문경시 여성농업인 한마음대회' 개최

▲김학홍 문경시장이 11월 14일 온누리스포츠센터에서 개최된 ‘2026년 문경시 여성농업인 한마음대회'에서 축사를 하고 있다ⓒ문경시 제공

경북 문경시는 14일 온누리스포츠센터에서 ‘2026년 문경시 여성농업인 한마음대회'를 개최했다.

이번 대회는 농업·농촌을 지키며 지역 농업 발전의 중추 역할을 해 온 여성농업인의 노고를 격려하고, 회원 간 화합과 교류를 통해 협력과 유대를 강화하기 위해 마련됐다.

이날 행사에서는 농업 현장에서 묵묵히 맡은 바 소임을 다하며 지역 농업 발전에 기여한 우수회원 12명에게 감사패와 표창이 수여됐다.

이어진 회원 화합 한마당에서는 다양한 프로그램을 함께하며 영농 현장의 경험과 애로사항을 나누는 소통과 공감의 시간을 가졌다.

▲문경시 온누리스포츠센터에서 ‘2026년 문경시 여성농업인 한마음대회'가 열렸다ⓒ문경시 제공

참석자들은 여성농업인이 단순한 농업 종사자를 넘어 지역 농업과 농촌의 지속 가능한 발전을 이끄는 핵심 주체임을 함께 되새기고, 문경 농업의 새로운 미래를 만들어 가겠다는 의지를 다졌다.

김학홍 문경시장은 "여성농업인이 자긍심을 갖고 안정적으로 영농활동에 전념할 수 있도록 현장의 목소리에 귀 기울이고, 일상에서 변화를 체감할 수 있는 실질적인 지원을 확대해 나가겠다"고 말했다.