경산시공무원노조, 수험생 자녀 둔 조합원 40여명 ‘수능합격 기원 찹쌀떡’ 증정

▲경산시공무원노동조합, 조합원들의 수능 자녀들에게 대박기원 응원선물을 전달했다ⓒ경산시 제공

경산시공무원노동조합(위원장 최종환)은 지난 13일 수험생 자녀가 있는 조합원 40여명에게 ‘수능합격 기원 찹쌀떡’과 함께 응원의 메시지를 전달했다.

이번 행사는 가족친화적인 직장분위기 조성과 함께 조합원들이 시민과 지역을 위해 맡은바 책임을 다하느라 수험생 뒷바라지에 소홀한 부분이 있었지만 묵묵히 수능 준비를 해온 조합원 자녀의 합격을 기원하기 위해 마련했다.

최종환 위원장은 “최선을 다해 대학수학능력 시험을 준비해 온 조합원 자녀 모두 수능에서 좋은 성적을 거두길 바란다”며, “노동조합에서도 일과 가정의 양립을 위해 최선을 다하겠다”고 밝혔다.

한편 경산시공무원노동조합은 이번 합격기원 찹쌀떡 증정 뿐만아니라 출산예정 조합원들에게 출산용품 준비를 위한 상품권 전달, 어버이날 감사이벤트 카네이션 전달, 조합원 자녀들과 함께하는 경산시티투어 등 조합원들이 직장과 가정에서 행복을 찾을 수 있는 분위기를 만들기 위해 다양한 노력을 기울이고 있다.