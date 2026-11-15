대구 ‘황금동~범안삼거리 도로건설 사업’ 본격 추진, 2032년 개통 목표

▲‘황금동~범안삼거리 도로건설 사업’ 위치도ⓒ대구시 제공

대구시는 수성구 일대의 교통혼잡 해소를 위한 ‘황금동~범안삼거리 도로건설 사업’을 본격 추진한다고 15일 밝혔다.

이번 사업은 황금동에서 범안삼거리까지 총 연장 3.1km, 왕복 6차로의 도로를 신설하는 사업으로, 총 사업비는 1천981억 원 규모이며 타당성 평가 및 기본계획 수립 용역에 착수키로 했다.

이 도로 개설은 달구벌대로와 범안로 주변의 대규모 개발사업에 따른 교통수요 증가에 대응하고, 주요 간선도로의 교통혼잡을 완화하기 위해 추진된다.

도로가 개통되면 기존의 황금고가교~두리봉터널~범안삼거리 구간과 비교해 이동 거리는 5.6㎞에서 3.1㎞로 2.5㎞ 단축되고, 평균 통행시간은 10분에서 4분으로 약 6분 줄어들 것으로 기대된다.

또 달구벌대로 교통량의 25%, 범안로 교통량의 24% 정도가 신설 도로로 분산돼 주변 도로의 교통혼잡 완화에도 기여할 것으로 전망된다.

이번 사업은 2021년 7월 제4차 대도시권 교통 혼잡도로 개선사업 계획에 반영됐으며, 2025년 1월 예비타당성조사를 통과해 사업 추진 기반이 마련됐다.

대구시는 이번 용역을 통해 사업 타당성을 종합적으로 검토하고, 최적 노선과 도로계획 등 기본계획을 구체화할 예정이다. 이후 관계기관 협의와 설계, 보상, 공사 등 후속 절차를 차질 없이 추진해 2032년 개통을 목표로 사업을 진행할 계획이다.

허주영 대구시 교통국장은 “황금동~범안삼거리 도로가 개통되면 수성구 일대 주요 간선도로의 교통량 분산과 출퇴근 시간대 교통혼잡 해소에 크게 기여할 것으로 기대된다”며 “시민들이 보다 빠르고 편리하게 이동할 수 있도록 최적의 도로계획을 마련하고, 후속 행정절차도 신속히 추진하겠다”고 전했다.