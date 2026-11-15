직장인 10명 중 6명 온라인 혐오표현 접해…'여성혐오' 가장 많았다

직장인 10명 중 6명은 온라인에서 특정 대상을 향한 혐오표현을 접했다는 설문조사 결과가 나왔다. 혐오표현 대상으로는 여성과 특정 지역이 가장 많았다.

직장갑질119는 15일 여론조사 전문기관 글로벌리서치에 의뢰해 지난 8월 1일부터 7일까지 전국 만19세 이상 직장인 1000명을 대상으로 설문조사를 실시한 결과를 발표했다.

조사에서 응답자 64.3%는 온라인에서 특정 대상을 향한 혐오표현을 접한 경험이 있다고 답했다.

혐오표현 대상은 '여성'이 48.3% 가장 높았다. 이어 '특정 지역 출신'(48.2%), '성소수자'(45.5%), '이주민·외국인'(44.6%), '특정 연령대'(43.7%), '장애인'(41.8%)이었다.

특정 지역 출신 대상 혐오 표현을 접했다는 응답은 서울(53.9%), 전라(52.4%) 지역 응답자에서 전체 평균(48.2%)보다 높게 나타났다. 가장 낮게 나타난 지역은 경남(40.4%)이다.

온라인에서 겪은 혐오표현은 오프라인 인간관계에도 영향을 미쳤다,

혐오 표현을 접한 응답자 가운데 33.1%는 '동료의 발언이나 농담을 경계하며 더 민감하게 반응하게 됐다'고 답했다. '직장 내 괴롭힘이나 차별 문제에 더 관심을 갖게 됐다'는 23.6%, '특정 주제와 관련한 동료와의 대화를 피하게 됐다'는 23.5%, '특정 집단에 속한 동료에게 편견을 갖게 됐다'는 23.3%였다.

혐오 대상이 될 수 있다는 생각에 위축되거나 공포를 느꼈다는 응답은 12.6%로 나타났다.

여수진 직장갑질119 젠더갑질특별위원회 위원장은 "혐오표현은 특정 집단을 낙인찍고 배제하는 차별적 괴롭힘에 해당할 뿐 아니라 누구든지 혐오의 대상이 될 수 있다는 점에서 모두의 직장 안전과 직결되는 문제"라고 했다.

그러면서 "리더가 직접 혐오표현을 하거나 근로자들의 혐오표현을 방치하면 커다란 사회적 해악으로 이어질 수도 있다"며 "구성원 교육과 혐오표현 금지에 대한 명확한 기준 마련 등 사용자 책임이 더욱 강화돼야 한다"고 강조했다.

한편 이번 조사에서 상당수 응답자(39.9%)들은 '남성에 대한 혐오 표현'을 온라인에서 접했다는 응답을 하기도 했다. 유엔의 시민적·정치적 권리 규약(ICCPR) 등은 혐오 표현에 대해 "차별, 적의 또는 폭력의 선동이 될 민족·인종·종교적 증오의 고취"를 금지해야 한다고 규정한다. 혐오 표현이 문제시되는 이유는 차별의 대상이 될 수 있는 사회적 소수자, 즉 약자에 대한 공격이기 때문이며, 집단으로서의 남성이 '차별의 대상'이 된 사례는 없다.