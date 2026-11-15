'조폐공사 파업유도' 진형구 前고검장 별세…한동훈 장인상

1999년 '한국조폐공사 파업 유도 사건'의 중심에 섰던 진형구 전 대전고검장이 15일 별세했다. 향년 81세. 진 전 고검장은 무소속 한동훈 의원의 장인이다.

경기 광주 출신인 진 전 고검장은 경복고와 서울대 전기공학과를 졸업하고 제11회 사법시험에 합격했다. 사법연수원 1기 출신으로 서울지검 조사부장, 법무부 법무과장, 서울지검 2차장, 서울지검 서부지청장, 대검찰청 공판송무부장·감찰부장 등 검찰 내 주요 보직을 거쳤다.

고인은 1998년 대검 공안부장을 지낸 후 이듬해 대전고검장으로 승진했다. 그러나 1999년 6월 출입 기자들과의 오찬 자리에서 검찰이 전년도 한국조폐공사 노동조합의 파업을 유도했다는 취지로 발언하면서 파문을 일으켰다.

이 발언을 계기로 검찰이 조폐공사 구조조정에 개입해 노조의 파업을 유도했다는 의혹이 불거졌다. 이른바 '조폐공사 파업 유도 사건'으로, 헌정사상 첫 특별검사제 도입의 계기가 됐다.

진 전 고검장은 사건이 불거진 1999년 검찰을 떠났다. 이후 파업 유도와 관련한 직권남용·업무방해 혐의에는 무죄를 선고받았으나, 노사관계에 부당하게 개입한 노동조합법 위반 혐의는 유죄로 인정받았다. 고인은 2005년 대법원에서 징역 8개월에 집행유예 1년을 선고한 원심 판결을 확정받았다.

진 전 고검장은 이후 변호사로 활동하며 월간지 발행인을 맡거나 보수단체 '한반도 인권과 통일을 위한 변호사모임(한변)' 등에서 활동하기도 했다.

유족으로는 부인 최영옥 씨와 아들 진동균 전 검사, 딸 진민정·진은정 변호사, 사위 한동훈 의원 등이 있다.

고인의 아들인 진동균 전 검사는 후배 검사를 강제추행한 혐의로 2021년 징역 10개월의 실형을 확정받은 인물이다. 지난 13일 CBS노컷뉴스에 따르면 진 전 검사는 변호사 결격 기간이 끝나자 재등록을 신청했으며, 대한변호사협회는 이를 등록심사위원회에 회부한 것으로 알려졌다.

진 전 고검장의 빈소는 서울성모병원 장례식장 31호실에 마련했다. 조문은 16일 오후 2시부터 가능하며 발인은 18일 오전 8시 30분이다.