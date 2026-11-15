"결혼·출산 하고싶지 않다" 서울 여성청년 비율, 남성보다 2배 높다

서울 거주 여성 청년 가운데 '결혼과 출산을 하고 싶지 않다'고 답한 비율이 서울 거주 남성 청년보다 두배 높다는 설문조사 결과가 나왔다.

서울시여성가족재단은 지난달 30일 배우자가 없는 서울시 거주 만 19~34세 청년 2331명을 대상으로 설문조사를 진행해 이 같은 결과가 나왔다고 밝혔다.

조사에 따르면, 결혼 의향 및 계획을 묻는 질문에 '하고 싶고 가능'하다는 응답은 여성 35.5%, 남성 43.4%으로 남성이 많았다.

반면 '하고 싶지 않음'으로 답한 여성은 25.6%, 남성 12.8%로 여성의 응답 비율이 두 배 높았다.

결혼 의향이나 계획이 없다고 답한 응답자(934명)에게 주요 이유를 질문한 결과, '굳이 결혼을해야 할 이유가 없어서(결혼 필요성을 못 느낌)'라는 응답이 여성 51.8%, 남성 38.9%로 가장 많았다.

다음으로는 '결혼 비용 부담'(여성 14.7%, 남성 23.9%), '고용상태 불안'(여성 9.5%, 남성 16.8%) 등 경제적 이유가 높은 비중을 차지했다.

출산·입양 의향 및 계획에서도 같은 성차를 보였다. '하고 싶고 가능'하다는 응답은 여성 30.9%, 남성 43.4%로 남성이 높았다. 반면 ‘하고 싶지 않음’은 여성 32.3%, 남성 16.0%로 두 배 넘는 차이를 보였다.

자녀 출산·입양 계획이 없다고 답한 응답자(1107명)에게 주된 이유를 질문한 결과, '자녀 양육·교육 비용 부담'을 답한 비율이 여성 28.8%, 남성 47.2%로 가장 많았으며, 특히 남성 응답 비율이 높았다.

그 다음으로는 '좋은 부모가 될 자신이 없어서'(여성 20.7%, 남성 16.9%), '자녀에게 매여 살고 싶지 않아서'(여성 19.9%, 남성 14.0%) 등이 뒤를 이었다.

연구진은 "결혼·출산에 관한 선택에서는 여성의 경우 경력 지속과 돌봄에 대한 우려가, 남성의 경우 결혼 비용·고용 불안·양육비 부담이 주요 고려 요인으로 나타난다"고 분석했다.

이어 "결혼·출산 의향은 있지만 실현하기 어렵다고 응답한 청년에게는 고용·주거·돌봄 상의 제약을 줄이고, 의향이 없는 청년에게는 비혼·1인가구를 포함한 다양한 삶의 경로를 지원할 필요가 있다"고 제언했다.