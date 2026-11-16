[Gina와 함께하는 영어 한마디] 회의 준비하기

한 주간의 피로를 풀기 위해 혹은 주 중에도 머리를 식히고 싶을 때 좋은 사람들과 즐거운 시간을 마련하고 참석하는 이벤트가 있죠? 주말이나 금요일 저녁 여럿이 회식을 할 때도 있고 가족모임이 있는 경우도 있지만 때로는 혼자만의 시간을 갖으며 너무 부담스러운 시간을 할애하지 않아도 되고 사람과의 관계로 조심해야하는 의무감도 벗어나고 싶을 때가 있습니다. 그럴 때 ‘혼술’이라고 표현하는 ‘혼자 술 마시기’ 를 하기도 하고 혼자 식사하는 ‘혼밥’ 문화는 이제 익숙해진 것 같습니다.

외국인들은 혼자 간단한 생맥주를 마시기 위해 또는 친숙하지 않은 사람들이 모여서 함께 음악도 듣고 시간을 즐기는 경우가 많은데요. 한국에 와있는 외국인들이 자주 모이고 그들끼리 소통하는 음식점도 이제는 많아졌습니다.

외국인 친구와 함께 그런 식사나 술자리에 자주 가거나 또는 혼자 가게 될 때 독자들은 어떻게 행동하고 대화를 하는 편이신가요? 외국인이 말을 걸어온다면 반갑게 맞아주고 대화를 함께 말 마음이 준비가 되셨다면 그건 영어 표현이 조금은 익숙하기 때문이니다.

호기심에 나도 한번 가봐야겠다고 생각하는 가벼운 마음이 있으셨다면 이 것만큼은 알고 가셨으면 좋겠어요. 먼저 인사를 하고 안녕하세요, 반갑습니다, 어디서 왔냐고 하는 질문형의 'Hello, How are you? Nice to meet you. Where are you?' 이런 인사말 말고 그들의 대답을 이해할 수 있는지 스스로 점검해 보세요.

외국인들이 한국인에게 가장 무례하다고 느끼는 포인트가 인사를 먼저 건네고 대답을 제대로 듣지를 않고, 때로는 그들이 묻는 질문에 대답도 하지 않고 자리를 피한다고 합니다. 헬로헬로 하다가 간다는 거에요. 이건 외국인과의 대화 뿐 아니라 사람과의 피플 비니지스(People Business) 입장에서도 먼저 인사만 하고 대화를 이어가지 않는 경우가 같다는 생각이 듭니다.

영어 대화가 빠르지 않더라고 상대방의 말에 귀 기울이고 천천히 대화를 할 수 있는 자신감과 여유가 있다면 도전하세요. 먼저 인사하고 대화를 유도하세요. 그렇게 하다보면 영어 회화가 향상이 되겠죠. 언어는 사용하지 않으면 까먹는다는 말 사실이거든요. 독자분들은 어떠세요?

지난 챕터 ‘전화 응대하기’ 세 가지 패턴은 비즈니스에서 담당 업무에 따라서 달라질 수 있지만 단어만 바꿔서 활용하는 문장의 예문을 들었습니다.

Pattern 1: Thank you for calling [회사명]. ([회사명]에 전화 주셔서 감사합니다)

Pattern 2: Hold (on)~ (잠시만 기다려주세요. 연결해드리겠습니다.)

Pattern 3: I can assist you with [명사]. Let me check [명사] for you.

이번 챕터는 ‘회의 준비하기’ 주제로 회의를 진행하기 전에 준비하는 과정에서 오가는 ‘비지니스 영어’ 문장을 학습해보겠습니다.

패턴으로 배우는 직장인 영어로 ‘비지니스 영어’

[Content 6. 회의 준비하기- 세 가지 패턴]

Pattern: The meeting will be held [장소/플랫폼] at [시간]. (회의는 [시간]에 [장소/플랫폼]에서 진행될 예정입니다.)

•The meeting will be held in the main conference room at 10 AM. (회의는 오전 10시에 대회의실에서 진행될 예정입니다.)

•The meeting will be held via Zoom at 3 PM EST. (회의는 동부 표준시 오후 3시에 줌을 통해 진행될 예정입니다.)

•The meeting will be held at our headquarters at 11:30 AM. (회의는 오전 11시 30분에 본사에서 진행될 예정입니다.)

•The meeting will be held on Microsoft Teams at 2 PM sharp. (회의는 정각 오후 2시에 마이크로소프트 팀즈에서 진행될 예정입니다.)

•The meeting will be held in Meeting Room B on the 3rd floor at 4 PM. (회의는 오후 4시에 3층 B 회의실에서 진행될 예정입니다.)

<Tip- "via"는 영어에서 '통하여', '경유하여'라는 의미로, 어떤 경로나 수단을 통해 이동하거나 전달되는 과정을 나타낼 때 사용됩니다. 장소, 수단, 경로를 거쳐서 목적지나 결과에 도달함을 나타내는 전치사로 여행 경로, 정보 전달, 물건 배송 등에서 사용됩니다. 예를 들어 : We flew to Paris via Dubai.(우리는 두바이를 경유하여 파리로 비행했다), I sent the message via email.(이메일을 통해서 메시지를 보냈다)>

Pattern: Due to [사유], we need to push back [회의명] by [연기할 기간/시간]. ([사유]로 인해, [회의명]을 [연기할 기간/시간]만큼 미뤄야 할 것 같습니다.)

•Due to a scheduling conflict, we need to push back the meeting by one hour. (일정 충돌로 인해 회의를 1시간 미뤄야 할 것 같습니다.)

•Due to an urgent matter, we need to push back the presentation by one day. (긴급한 사안으로 인해 발표를 하루 미뤄야 할 것 같습니다.)

•Due to delays in data collection, we need to push back the strategy session by two days. (데이터 수집 지연으로 인해 전략 세션을 이틀 미뤄야 할 것 같습니다.)

•Due to key team members being out, we need to push back the workshop by a week. (핵심 팀원들의 부재로 인해 워크숍을 일주일 미뤄야 할 것 같습니다.)

•Due to an unexpected business trip, we need to push back our check-in by a week. (예기치 못한 출장으로 인해 점검 회의를 일주일 미뤄야 할 것 같습니다.)

<Tip- 문법적으로 Due to + 명사형태가 오고, 연기할 시간이나 기간을 말할 때의 전치사는 by 가 두 경우 모두 가능해요>

Pattern: Unfortunately, I have to cancel [회의명/일정] because [취소 사유]. (유감스럽게도 [취소 사유] 때문에 [회의명/일정]을 취소해야 할 것 같습니다.)

•Unfortunately, I have to cancel today’s meeting because I am feeling unwell. (유감스럽게도 몸 상태가 좋지 않아 오늘 회의를 취소해야 할 것 같습니다.)

•Unfortunately, I have to cancel Friday’s briefing because the project is on hold. (유감스럽게도 프로젝트가 보류되어 금요일 브리핑을 취소해야 할 것 같습니다.)

•Unfortunately, I have to cancel next week’s visit because my travel plans changed. (유감스럽게도 출장 계획이 변경되어 다음 주 방문 일정 취소해야 할 것 같습니다.)

•Unfortunately, I have to cancel the brainstorming session because most attendees are unavailable. (유감스럽게도 대부분의 참석자가 불가능하여 브레인스토밍 세션을 취소해야 할 것 같습니다.)

•Unfortunately, I have to cancel our 4 PM meeting because my previous meeting is running late. (유감스럽게도 이전 회의가 길어지고 있어 오후 4시 회의를 취소해야 할 것 같습니다.)

<Tip- 무언가 불편한 말을 꺼낼 때, Unfortunately 라는 부사를 쓰면 미리 송구스럽다거나 미안하고 유감이라는 의미가 전달이 되고요. have to + 동사원형이 문법적으로 맞고 because + 절(clause):주어+동사 형태가 와요>

이번 챕터 ‘회의 준비하기’ 는 다소 길게 느껴지는 세 가지 패턴의 문장을 학습합니다. 그런데 실제로 비즈니스 영어에서는 꼭 필요한 ‘회의를 준비하고 진행하기’ 일반적이고 필수적으로 익혀야 하는 표현들입니다. 문장에서 필요한 단어들만 변경해서 익숙하게 말해보는 연습해보세요.

Pattern 1: The meeting will be held [장소/플랫폼] at [시간].

Pattern 2: Due to [사유], we need to push back [회의명] by [연기할 기간/시간].

Pattern 3: Unfortunately, I have to cancel [회의명/일정] because [취소 사유].

본인의 목소리로 녹음해서 시간 나실 때마다 듣고 따라하고 한 문장씩 암기해서 다시 녹음하는 연습 이번 주에도 잊지마세요. 다음 챕터는 ‘회의 진행하기’ 주제로 ‘비지니스 영어’ 표현 이어서 학습해보겠습니다.