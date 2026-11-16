에코프로, 포항 배터리 생태계 경쟁력 과시…3조3000억 투자 성과 조명

하이니켈 넘어 LFP·소듐이온·전고체 소재까지 기술 영역 확대

에코프로가 경북 포항에 구축한 이차전지 소재 산업 기반과 글로벌 공급망 경쟁력을 공개하며 지역 산업 생태계의 성장 성과를 조명했다.

에코프로는 지난 13일부터 15일까지 포항 만인당에서 열린 ‘국제배터리엑스포 2026 포항’에 참가해 지역 투자 성과와 차세대 배터리 소재 기술을 선보였다.

이번 전시에서 가장 주목받은 부분은 포항을 중심으로 구축한 이차전지 소재 생산체계다.

에코프로는 2017년부터 포항에 약 3조3000억 원을 투자해 전구체와 양극재 생산, 폐배터리 재활용을 연결하는 산업 기반을 마련했다.

원료 확보부터 소재 생산, 재활용까지 이어지는 순환형 공급체계를 구축했다는 점에서 의미가 있다.

해외 사업장과 연계한 글로벌 공급망도 소개했다. 인도네시아 BNSI 니켈 제련소와 헝가리 데브레첸 양극재 공장, 국내 생산거점을 연결해 원료 조달과 생산 경쟁력을 강화한다는 전략이다.

제품 기술 분야에서는 주력인 하이니켈 삼원계 양극재를 비롯해 미드니켈, 리튬인산철(LFP), 소듐이온배터리(SIB)용 소재 등을 선보였다.

전고체 배터리의 핵심 소재인 고체 전해질 기술도 공개하며 차세대 시장 대응 방향을 제시했다.

지역사회와의 상생 활동도 전시 내용에 포함됐다. 출산 취약계층 지원과 어린이 교통안전 사업, 행복마을 조성 등 사회공헌 활동을 소개했으며, 지역사회공헌 인정기업에 7년 연속 선정된 성과도 알렸다.

에코프로는 이번 전시를 통해 포항 내 투자와 생산 기반을 바탕으로 글로벌 시장 대응력을 높이는 동시에 지역경제 활성화와 일자리 창출에도 지속적으로 기여하겠다는 방향을 밝혔다.

최상운 에코프로 대표이사는 “포항에서 성장한 기업으로서 지속적인 투자와 기술 혁신을 통해 글로벌 경쟁력을 강화하고, 지역사회와의 상생을 바탕으로 지역경제 활성화와 양질의 일자리 창출에도 힘쓰겠다”고 말했다.