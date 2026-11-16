스탬프 9개 모으면 원주 로컬푸드 디저트 쏜다…혁신오길 투어

원주 혁신도시 5구역 골목형상점가 혁신오길 상인회가 오는 30일까지 ESG 스탬프투어를 운영하기로 했다.

상인회는 지난 6월 중소벤처기업부 주관 2026년 지역상권 육성사업 유망골목상권 공모에 선정됐다.

▲ESG 스탬프투어. ⓒ원주시

상인회는 원주시 지역 주민과 인근 공공기관 종사자의 상권 방문을 늘리고 지역 내 소비를 활성화하고자 이번 행사를 기획했다.

방문객은 스마트폰으로 점포에 비치된 정보무늬(QR코드)를 스캔해 스탬프를 적립한다.

방문객은 여러 매장을 돌며 평소 이용하던 가게 외에 상권 내 다양한 점포를 접한다.

스탬프를 3개·6개·9개 모은 방문객은 상권 내 거점 공간 오이소에서 단계별 보상을 받는다.

상인회는 월·수·금요일에 기념 굿즈를 교환해 주고 화·목요일에는 지역 농산물로 개발한 원주 디저트를 제공한다.

상인회는 일상 소비에 환경·사회·지배구조(ESG) 실천 요소를 접목했다.

주민의 소비 활동이 지역경제 활성화와 환경 보호로 이어지도록 투어를 구성했다.

오는 20일부터 21일까지 원주시 혁신로 58 일대에서는 2026 미리크리스마스 본행사가 열린다.

상인회는 행사 기간 공연과 먹거리 부스를 운영한다.

현장에 설치하는 크리스마스트리·경관조명·포토존은 스탬프투어 종료일인 30일까지 개방한다.

이은덕 혁신도시 5구역 골목형상점가 상인회장은 "스탬프를 모으며 골목 곳곳의 가게를 둘러보면 혁신오길만의 매력을 느낄 수 있다"며 "상인들이 준비한 만큼 가족, 동료와 함께 많이 찾아주길 바란다"고 말했다.

신현정 원주시 경제진흥과장은 "상인들이 직접 기획한 스탬프투어와 미리크리스마스 행사가 이어지는 만큼 많은 원주시민이 혁신오길을 찾아주길 바란다"며 "앞으로도 골목상권이 자생력과 활력을 키워가도록 지원을 아끼지 않겠다"고 말했다.