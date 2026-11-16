원주시 시민주권시대위원회 시민위원 42명 모집…공개 추첨 선발

원주시가 시정 현안 의견을 나누고 정책 개선방안을 제안할 제1기 원주시 시민주권시대위원회 시민위원 42명을 오는 30일까지 공개 모집한다.

시민주권시대위원회는 시민의 생각과 경험을 시정에 반영하는 상설 숙의·공론화 기구다.

▲제1기 원주시 시민주권시대위원회 시민위원 42명 공개 모집. ⓒ원주시

원주시는 시민이 정책 수요자를 넘어 정책 형성 과정에 직접 참여하고 행정과 함께 지역 현안 해법을 찾도록 위원회를 구성했다.

위원회는 경제·산업, 안전·교통, 문화·관광, 복지·돌봄, 기후·환경, 건설·도시, 농업·먹거리 등 7개 분과로 운영한다.

원주시는 분과별 6명씩 총 42명을 선발한다.

선발된 시민위원은 향후 2년간 원주시 주요 정책과 지역 현안 의견수렴, 의제 발굴, 숙의·공론화 과정에 참여한다.

시민위원은 논의 결과를 토대로 원주시에 정책 개선방안이나 새로운 정책 방향을 제안한다.

신청 자격은 모집 공고일 기준 주민등록상 원주시 거주자로 위원회 활동에 참여할 수 있는 시민이다.

원주시는 폭넓은 참여를 보장하고자 원주시 산하 위원회에 3개 이상 중복 위촉된 시민을 신청 대상에서 제외했다.

사회단체 회장·부회장 등은 선정 시 후순위로 배정한다.

참여를 희망하는 시민은 16일 오전 9시부터 오는 30일 오후 6시까지 원주시 누리집에서 온라인으로 신청한다.

원주시청 기획과 방문·우편·이메일 제출도 가능하다.

원주시는 신청자의 희망 분과와 성별·연령·지역별 균형을 고려해 공개추첨으로 시민위원을 뽑기로 했다.

특히 읍·면 거주자와 청년의 참여 기회를 넓힌다.

공개추첨은 오는 12월 10일 오전 10시 원주시청에서 열리며 시민 누구나 참관한다.

원주시는 지난 9월 시민주권 반상회 제1회 뜻모아를 열어 시민이 정책 의제를 선정하고 토론하는 참여형 시정을 시작했다.

원주시는 이번 위원회 출범으로 일회성 참여를 넘어 시민 숙의와 정책 제안이 상시 이뤄지는 제도적 기반을 확립하기로 했다.

시민주권시대위원회는 공개모집 시민위원 42명, 분야별 전문가, 소관 간부공무원, 원주시의회 추천 시의원 등 총 92명으로 구성하며 오는 12월 24일 공식 출범한다.

구자열 원주시장은 "시민주권시대위원회는 시민이 지역 문제를 함께 고민하고 해결방안을 찾아가는 참여의 장"이라며 "시민의 생각과 삶의 경험이 정책 변화로 이어지도록 관심과 참여를 부탁한다"고 말했다.