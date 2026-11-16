정선군, 2026년산 공공비축미·친환경 벼 687톤 매입

정선군이 쌀 수급 안정과 식량의 안정적 확보를 위해 2026년산 공공비축미곡 및 친환경 벼 매입을 지난 10일 시작해 오는 30일까지 관내 주요 벼 재배 읍·면에서 진행하기로 했다.

올해 매입 품종은 해들과 알찬미 2개 품종이다.

▲공공비축미곡 매입 현장. ⓒ정선군

품종별 배정 물량은 해들 284톤, 알찬미 402톤이다.

친환경 벼는 알찬미 2톤으로 총 매입계획 물량은 약 687톤이다.

정선군은 지난 10일 임계면에서 44톤을 매입했고 12일부터 13일까지 화암면에서 120톤을 매입했다.

이어 16일 북평면과 여량면에서 213톤을 매입했으며 오는 18일과 20일에도 북평면에서 각각 160톤과 150톤을 매입하기로 했다.

최승준 정선군수는 이날 관계 공무원들과 북평면 광역친환경단지 공공비축미곡 매입 현장을 찾아 수매 진행 상황과 검사 절차를 점검하고 농업인과 관계자의 의견을 들었다.

정선군은 국가데이터처가 조사한 올해 10월부터 12월까지의 전국 평균 산지 쌀값을 조곡 가격으로 환산해 매입가격을 결정한다.

매입 과정에서 국립농산물품질관리원 검사기준에 따라 수분·중량·품위 검사를 실시하며 전체 매입대상 농가 중 4농가를 무작위로 선정해 품종 검정을 진행한다.

▲공공비축미곡 매입 현장. ⓒ정선군

품종검정 위반 농가는 향후 5년간 공공비축미곡 매입 대상에서 제외한다.

정선군은 매입 직후 포대당 4만 원의 중간정산금을 지급한다.

최종 정산금은 수확기 산지 평균 쌀값을 반영한 매입가격이 확정되는 대로 오는 12월 말 지급하기로 했다.

정선군은 이를 통해 농업인의 안정적 자금 운용과 고품질 쌀 생산을 지원한다.

최종명 정선군 농업정책과장은 "공공비축미곡 매입은 쌀 수급 안정과 농업인 소득 안정에 중요한 역할을 한다"며 "남은 매입 일정도 차질 없이 진행하도록 관계기관과 협력하겠다"고 말했다.