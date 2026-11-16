뮤지컬 '레미제라블-코제트소녀이야기' 횡성 공연

횡성문화관광재단이 오는 20일 오후 7시 횡성문화예술회관 대공연장에서 뮤지컬 '레미제라블-코제트소녀이야기' 공연을 열기로 했다.

이번 작품은 프랑스 대문호 빅토르 위고의 명작 레미제라블을 어린이 눈높이에 맞춰 재구성한 가족 뮤지컬이다.

▲'레미제라블-코제트소녀이야기'. ⓒ횡성문화관광재단

원작 속 소녀 코제트의 이야기를 중심으로 어린이와 어른 모두가 함께 즐기도록 제작했다.

배우들은 음악과 안무, 연기와 노래가 어우러진 무대를 통해 문학작품의 서사와 공연예술의 재미를 전한다.

어린이 관객은 명작 문학을 친근하게 접하고 가족 관객은 세대 간 공감대를 형성한다.

공연은 약 80분간 이어지며 6세 이상부터 관람한다.

관람료는 전석 1만 원이다.

재단은 횡성군민 50%, 강원특별자치도민 30%, 예술인패스 소지자 40% 등 할인 혜택을 제공한다.

김대중 횡성문화관광재단 대표이사는 "이번 공연을 통해 어린이들이 세계적인 문학작품을 공연예술로 쉽고 재미있게 경험하고 가족이 함께 문화예술을 즐기는 시간이 되길 바란다"며 "앞으로도 횡성군민의 문화향유 기회를 확대하고 다양한 장르의 공연을 선보이도록 노력하겠다"고 말했다.

이번 무대는 예술경영지원센터의 2026년 공연예술지역유통지원사업 선정으로 성사됐다.

자세한 사항은 횡성문화관광재단으로 문의하면 된다.