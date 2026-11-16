강원 최초 유니세프 아동친화 인증 도시 횡성군…아동참여위원회 수료식

횡성군과 굿네이버스 강원중부지부가 지난 14일 횡성군문화예술회관 소공연장과 전시실에서 제7기 횡성군 아동참여위원회 활동 보고회 및 수료식을 열었다.

이날 행사에는 아동참여위원 17명을 비롯해 이희경 횡성군 가족복지과장, 이상욱 굿네이버스 강원중부지부장, 학부모 등 40여 명이 참석했다.

▲제7기 횡성군 아동참여위원회 활동 보고회 및 수료식. ⓒ횡성군

참석자들은 위원들의 지난 활동을 돌아보고 아동 권리 실현을 위한 정책 제안을 공유했다.

횡성군 아동참여위원회는 관내 아동을 대표해 참여권을 보장하고 아동 눈높이에서 지역 사회 정책과 환경을 살펴 개선 의견을 내는 기구다.

횡성군은 강원특별자치도 내 최초로 유니세프 아동친화도시 인증을 획득하고 전국 38번째 상위 인증을 달성했다.

행사는 활동 영상 시청을 시작으로 활동 보고, 정책제안문 낭독, 수료증 수여 순으로 이어졌다.

아동위원들은 직접 발굴한 정책 제안문을 낭독하며 횡성군을 아동이 살기 좋은 지역으로 만들기 위한 구체적인 의견을 전했다.

▲제7기 횡성군 아동참여위원회 활동 보고회 및 수료식. ⓒ횡성군

제7기 아동참여위원회는 초등학교 3학년부터 6학년까지 아동 21명(여 15명·남 6명)으로 구성됐다.

횡성군은 지난 2024년 아동친화도시 상위 단계 인증 심사 당시 유니세프 한국위원회의 권고를 반영해 지난해부터 참여 대상을 기존 초등학교 4~6학년에서 3~6학년으로 넓혔다.

위원들은 지난 6월 27일 발대식을 시작으로 약 6개월간 굿네이버스 강원중부지부의 위탁 운영 아래 활동했다.

위원들은 안전과 보호, 놀이와 문화, 가정환경, 참여와 존중 등 4대 아동친화영역을 중심으로 8개 정책 제안문을 작성했다.

작성된 제안문은 추후 장신상 횡성군수에게 전달한다.

주요 제안에는 흡연부스 추가 설치 및 금연구역 지정, 불법 주정차 차량 단속 강화, 미디어 중독 방지를 위한 체험활동 공간 조성, 식품 영양 정보 표기 점검, 거리 내 쓰레기통 설치 등 아동의 생활·안전·여가 공간 확충을 위한 의견이 담겼다.

이희경 횡성군 가족복지과장은 "한 해 동안 횡성군의 미래인 아동들의 권리 증진과 지역사회 변화를 위해 활동한 아동위원들과 보호자들에게 감사드린다"며 "아동들이 제안한 소중한 의견을 군정에 반영해 아동이 살기 좋은 아동친화도시 횡성군을 만드는 데 최선을 다하겠다"고 말했다.

횡성군은 앞으로도 아동의 목소리가 실제 정책에 반영되도록 참여 기회를 확대하고 강원특별자치도 최초 아동친화 상위 인증 도시로서 위상을 다지기로 했다.