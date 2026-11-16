강원문화재단, 문화누리카드 잔액 '0원' 인증하면 외식 상품권 쏜다

강원문화재단이 연말을 맞아 강원특별자치도 내 문화누리카드 이용자를 대상으로 16일부터 12월 18일까지 2026년 문화누리카드 4차 잔액소진 이벤트를 열기로 했다.

올해 문화누리카드 정부지원금은 오는 12월 31일까지 사용해야 하며 미사용 금액은 이월되지 않고 자동 소멸한다.

▲2026년 문화누리카드 4차 잔액소진 이벤트. ⓒ강원문화재단

재단은 사용기한 만료를 앞두고 이용자의 지원금 소진을 독려하고 도내 카드 이용률을 높이고자 이번 행사를 마련했다.

참여 대상은 강원특별자치도에 주소지를 둔 문화누리카드 이용자다.

이벤트 기간 내 올해 문화누리카드 정부지원금 잔액 0원을 인증하면 응모가 완료된다.

재단은 추첨을 통해 총 60명에게 2만 4500원 상당의 외식 모바일 교환권을 증정한다.

참여를 희망하는 이용자는 강원문화재단 문화누리카드 카카오톡 채널이나 네이버 폼에 참여 정보와 잔액 0원을 확인하는 영수증 이미지를 제출하면 된다.

기존 이벤트 참여 여부와 무관하게 응모할 수 있으나 동일 경품 당첨자는 중복 수령을 제한한다.

재단은 온라인 신청이 어려운 고령 이용자를 위해 유선으로 참여 방법을 안내하고 재단 누리집, 누리소통망(SNS), 문화누리카드 누리집 등 홍보 채널을 통해 도민 참여를 독려하기로 했다.

신현상 강원문화재단 대표이사는 "문화누리카드 지원금이 도민의 일상 속 다양한 문화 경험으로 이어지길 바란다"며 "앞으로도 이용자가 문화누리카드를 편리하게 이용하고 문화생활을 누리도록 지원하겠다"고 말했다.

이벤트 응모는 12월 18일 오후 6시 마감한다.

재단은 다음 달 21일 당첨자를 개별 안내하고 28일 경품을 발송하기로 했다.

자세한 내용은 강원문화재단 누리집과 문화누리카드 카카오톡 채널에서 확인한다.