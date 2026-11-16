보완설계만 3년째…정연철 강원도의원, 삼척 월천리~신리 도로 지연 질타

정연철 강원특별자치도의회 의원(국민의힘·삼척2)이 지난 10일 열린 2026년도 건설교통국 행정사무감사에서 지방도 416호선 가곡지구 도로재구조화사업의 철저한 공정관리를 주문했다.

지방도 416호선 가곡지구 도로재구조화사업은 삼척시 원덕읍 월천리에서 도계읍 신리 일원 17.0km 구간의 선형 개량, 배수구조물 개선, 포장 보수 등을 진행하는 사업이다.

▲정연철 강원특별자치도의회 의원(국민의힘·삼척2). ⓒ강원특별자치도의회

강원특별자치도는 지난 2023년 실시설계를 마친 뒤 현재 보완설계를 진행 중이며 내년 공사 발주를 목표로 내년 사업분 예산 6억 원을 요청했다.

정연철 의원은 "실시설계를 끝낸 지 3년이 지났는데도 보완설계가 이어지고 있다"며 보완이 필요한 사유와 보완설계 완료 여부를 물었다.

이어 이 노선의 설계속도가 구간별로 시속 30km와 40km 구간으로 나뉘고 풍곡교는 시속 50km로 표기된 점을 지적하고 "한 노선에서 설계속도가 다르면 운전자 혼란과 안전 문제가 생길 수 있다"고 우려했다.

정연철 의원은 "지방도 416호선은 가곡면과 원덕읍을 잇는 지역 주민의 생활·물류 중심 도로"라며 "공구별 예산 집행이 미진하거나 공사가 지연되어 주민 불편이 길어지지 않도록 철저한 공정 관리를 당부한다"고 말했다.