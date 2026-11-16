포항 형산강 야간 안전망 구축…항행 위험요소 개선

등부표 등화 방식 변경·마리나 조명 보강·석축 주변 안전시설 설치

경북 포항 형산강 하구의 야간 항행 안전을 위한 통합 안전망이 구축됐다.

포항해양경찰서는 야간 시인성이 낮아 선박 좌초와 충돌 위험이 제기됐던 형산강 일대의 안전시설 개선을 마무리했다고 16일 밝혔다.

그동안 형산강 하구는 어두운 야간 환경과 복잡한 시설 관리체계로 인해 안전 대책 마련에 어려움을 겪어왔다.

이에 포항해경은 포항해양수산청, 포항시, 낙동강유역환경청과 협력해 구간별 위험요인을 점검하고 개선 방안을 마련했다.

주요 개선 사항은 항행표지 정비와 조명 확충, 안전시설 설치 등이다.

먼저 형산강 도류제 인근 등부표의 등질을 기존 8초당 4회에서 6초당 2회로 변경하고, 등표에는 LED 줄조명을 추가해 야간 식별성을 높였다.

형산강 마리나 계류장에는 조명을 새로 설치한 데 이어 어민들의 의견을 반영해 조명시설을 추가 보강했다.

또한 석축 주변 위험구간 2곳에는 안전시설물을 설치해 야간 사고 예방을 위한 안전 기반을 강화했다.

이번 사업은 기관별로 나뉜 관리 업무와 행정적 제약에도 불구하고 관계기관이 공동 대응해 지역 주민과 어민들의 안전 요구를 개선으로 연결했다는 점에서 의미가 있다.

포항해경 관계자는 “주민들이 체감할 수 있는 야간 안전환경을 조성한 데 의미가 있다”며 “앞으로도 현장 의견을 바탕으로 연안 사고 예방과 안전관리 강화에 힘쓰겠다”고 밝혔다.