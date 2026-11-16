허태정 대전시장 “트램 종합계획 12월 중순 발표”

▲허태정 대전시장이 16일 주간업무회의에서 발언하고 있다 ⓒ대전시

허태정 대전시장이 도시철도 2호선 트램 건설과 관련한 종합계획을 다음 달 중순 발표하겠다고 밝혔다.

허 시장은 16일 주간업무회의에서 “시민들은 트램 사업이 어떻게 진행되고 언제 마무리되는지 궁금해하고 있다”며 “공사에 따른 시민 불편 대응 수준을 한층 높여야 한다”고 강조했다.

특히 유성구 온천교 개축에 따른 교통통제가 시작된 만큼 교통혼잡을 최소화하기 위한 종합대책 마련을 지시했다.

허 시장은 “12월 중순까지 급전방식 변경 여부와 사업 추진 일정, 시민 불편 해소 방안 등을 포함한 종합계획을 발표하겠다”고 밝혔다.

이를 위해 대변인실과 트램·교통 관련 부서가 참여하는 홍보전담팀(TF)을 구성해 공사 진행 상황과 향후 계획을 시민들에게 적극 알리도록 했다.

지역화폐 ‘온통대전 2.0’에 대해서는 단순한 환급혜택을 넘어 시민 편의와 지역공동체를 강화하는 생활경제 플랫폼으로 발전시켜야 한다며 정책효과 분석과 전문가 의견수렴을 주문했다.

내년 도입 예정인 공공형 청년인턴제는 청년들의 실질적인 경력 형성에 도움이 되도록 언론 홍보와 영상 제작, 사회관계망서비스(SNS) 등 다양한 분야에서 활용할 것을 당부했다.

또 충청광역연합특별법 제정은 행정구역 통합과 별개로 광역 경제공동체 구축을 위한 기반이라는 점을 강조하고, 대덕연구개발특구 규제 완화는 시 차원에서 해결할 수 있는 과제부터 신속히 추진하도록 했다.

이와 함께 주요 정책 추진과정에서 자치구와 사전협의를 강화하고, 2027년도 본예산 및 국비확보를 위한 국회·시의회 대응에도 만전을 기할 것을 지시했다.

허 시장은 “잘못된 정보는 바로잡되 시민 눈높이에서 제기되는 지적은 적극 수용해야 한다”며 “시민의 입장에서 행정을 바라보고 소통을 강화해 달라”고 말했다.