李대통령 "한-아세안 FTA, 미래지향적 통상규범으로 개선"

이재명 대통령은 한국-아세안(ASEAN. 동남아시아국가연합) 간 자유무역협정(FTA) 개선 협상의 목표로 "미래지향적 통상규범 반영"을 제시했다.

이 대통령은 16일 아세안 정상회의 참석을 앞두고 한 필리핀 매체와의 인터뷰에서 "한국은 아세안의 미래 성장과 혁신을 위한 역내 경제통합을 지원하고 있다"며 이같이 말했다.

이 대통령은 특히 "아세안 디지털 경제 기본협정(DEFA)의 원활한 이행을 지원"할 것이라며 "디지털 경제 통합"을 언급했다.

이 대통령은 아세안 정상회의 참석의 의미에 대해 "아세안 덕분에 한국의 잠재력이 확대됐고 세계와의 교류가 늘어났다"며 "아세안은 한국의 둘째 가는 교역·투자 파트너이고, 한-아세안 간 인적교류는 연간 1200만 명에 달한다"고 했다.

경제 외에 치안 분야 협력도 강조했다. 이 대통령은 한-아세안 간 주요 협력 사례로 한국 경찰청과 아세아나폴(아세안 내 경찰 협력기구) 간의 수사 공조 강화를 들었다.

이 대통령은 아세안과의 치안 협력은 '온라인 스캠' 등 초국가범죄에 대응하기 위한 노력의 일환이라며, 아세아나폴과의 협력을 통해 역내 법 집행기관 간 견고한 공조체제가 구축될 것이라고 평가했다.

이 대통령은 "이번 사업은 단순한 경찰 간 협력 확대 이상의 의미로 한-아세안 협력 범위를 확대하는 중요한 단계"라며 "중장기적으로는 아세안의 다른 대화 상대국도 참여하는 치안협력의 장으로 발전할 수 있을 것"이라고 언급했다.