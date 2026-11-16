고령교육지원청, 초·중등 교원 30여 명 대상 이틀간 체험형 연수

▲경북고령교육지원청이 최근 교육지원청 3층 대가야홀에서 관내 초·중등 교원 30여 명을 대상으로 ‘2026년 사회정서교육 교원역량강화연수’를 실시하고 있다ⓒ고령교육지원청

학생들의 마음은 때로 말보다 그림과 행동, 작은 표정으로 먼저 드러난다.

겉으로는 평범해 보이는 학교생활 속에서도 우울감과 불안, 또래 관계의 어려움 등으로 마음의 부담을 겪는 학생들이 적지 않다. 이러한 학생들의 정서적 신호를 교사가 얼마나 세심하게 알아차리고 다가가느냐가 학교 현장의 중요한 과제로 떠오르고 있다.

경북고령교육지원청(교육장 정태호)은 최근 교육지원청 3층 대가야홀에서 관내 초·중등 교원 30여 명을 대상으로 ‘2026년 사회정서교육 교원역량강화연수’를 실시했다고 16일 밝혔다.

이번 연수는 교원들이 사회정서교육의 필요성과 중요성을 이해하고, 학생들의 감정과 심리 상태를 살피는 실질적인 방법을 익혀 학교 현장에서 활용할 수 있도록 하기 위해 마련됐다.

최근 청소년 우울과 정서적 위기 등 학생 마음건강 문제가 교육 현장의 주요 관심사로 떠오르면서 학교 차원의 예방과 조기 대응 필요성도 커지고 있다. 이에 고령교육지원청은 교사들이 학생의 정서적 변화를 일상적인 교육활동 속에서 발견하고 적절하게 지원할 수 있도록 체험 중심의 프로그램을 구성했다.

연수는 학교급별 특성을 고려해 12일에는 초등 교원, 13일에는 중등 교원으로 나눠 진행됐다.

첫 번째 프로그램인 ‘그림을 통한 아이 마음 이해하기’에서는 학생들이 그린 그림을 통해 마음속 감정과 정서 상태를 이해하는 방법을 살펴봤다. 학생들은 자신의 감정을 말로 충분히 표현하지 못하는 경우가 있는 만큼, 교사가 그림과 같은 비언어적 표현에도 관심을 기울여야 한다는 점에 초점을 맞췄다.

교원들은 그림에 나타난 다양한 표현과 특징을 살펴보며 학생의 감정 상태를 이해하는 접근법을 익혔다. 이를 통해 평소 수업이나 생활지도 과정에서 놓치기 쉬운 학생들의 마음의 신호를 세심하게 관찰하고 소통하는 방법을 생각해 보는 시간을 가졌다.

두 번째 프로그램인 ‘향수테라피를 활용한 사회정서교육’은 교원들이 직접 향을 만들며 감정을 돌아보는 체험형 교육으로 진행됐다.

참가자들은 자신이 선호하는 향을 선택하고 조합하는 과정을 통해 감각에 집중하며 정서적 안정과 감정 조절의 중요성을 경험했다. 단순한 향수 만들기를 넘어 학생들이 일상에서 자신의 감정을 인식하고 스트레스를 건강하게 관리할 수 있도록 돕는 교육적 활용 방안도 함께 살펴봤다.

특히 이번 연수는 교사 스스로 자신의 감정을 이해하고 돌보는 경험을 통해 학생의 정서적 어려움에도 더욱 공감하고 다가갈 수 있도록 했다는 점에서 의미를 더했다.

고령교육지원청은 이번 연수를 계기로 사회정서교육이 일회성 프로그램에 그치지 않고 학교 교육과정과 연계해 지속적으로 운영될 수 있도록 지원할 방침이다. 교원들의 현장 적용 역량을 높여 학생들이 자신의 감정을 이해하고 타인과 건강한 관계를 형성할 수 있는 교육환경을 조성한다는 계획이다.

정태호 교육장은 “이번 연수를 통해 선생님들이 학생의 마음을 먼저 알아보고 위로할 수 있는 실질적인 방법을 익혀 현장에 적용하기를 바란다”며, “앞으로도 교육과정과 연계한 사회정서교육이 학교 현장에 탄탄히 자리 잡을 수 있도록 적극 지원하겠다”고 말했다.