아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의 참석을 위해 아시아 순방을 시작할 도널드 트럼프 미국 대통령이 중국에서 김정은 북한 국무위원장을 만날 수 있다고 밝혔다.

16일(이하 현지시간) 트럼프 대통령은 아시아 순방길에 오르기 전 백악관에서 기자들과 만나 "시진핑 주석을 만날 것"이라며 "그는 한 달 전 이곳을 방문했었다. 또한 푸틴 대통령과도 만날 예정이다. 김정은과도 만날 가능성이 있다. 그렇게 된다면 좋은 일일 것이다. 우리는 많은 것을 성취할 기회를 가질 수 있다"고 말했다고 미국 방송 CBS가 보도했다.

방송에 따르면 트럼프 대통령은 김정은 국무위원장이 실제 에이펙이 열리는 선전에 올지 여부는 알 수 없다면서도 "그(김정은)가 올 수도 있다. 잘 모르겠다. 시진핑 주석에게 달려 있다"라고 말했다.

앞서 에이펙 계기 트럼프 대통령과 김 위원장의 정상회담이 열리는 것 아니냐는 관측이 나오기도 했으나, 에이펙 날짜가 가까워왔지만 북미 간 별다른 동향이 포착되지 않으면서 이번 트럼프 대통령의 아시아 순방에서 양 정상의 만남은 사실상 어려워진 것 아니냐는 전망이 우세했다.

하지만 트럼프 대통령이 지난해 경주에서 열린 에이펙 때와 마찬가지로 이번에도 김 위원장과 만남에 대한 의지를 보이면서 만남이 성사될지 여부에 다시 관심이 모아지고 있다.

<AP> 통신은 "이번 아시아 순방은 트럼프 대통령에게 항공 대란이나 상하원에서 모두 패배한 중간선거 등 국내의 골치 아픈 문제들로부터 대중의 관심을 돌릴 기회가 될 수 있다"고 짚었는데, 김 위원장과 만남도 이러한 맥락에서 나온 발언일 수도 있다.

가능성은 높지 않지만 북미 정상의 만남이 성사될 경우 양측의 대면 만남은 지난 2019년 6월 30일 판문점에서 회동 이후 약 7년 4개월 만이다.

▲ 지난 2019년 6월 30일 도널드 트럼프(왼쪽) 미국 대통령과 김정은 북한 국무위원장이 판문점에서 만나 1시간 여의 면담을 가졌다. ⓒAFP=연합뉴스

한편 트럼프 대통령은 시진핑 중국 국가 주석, 블라디미르 푸틴 러시아 대통령과 3국 정상회담에서 러시아-우크라이나 전쟁 문제를 거론할 것이라고 밝혔다.

그는 "가장 관심이 있는 주제인 우크라이나에 대해 이야기할 것"이라며 "우크라이나는 영토를 잃고 있고, 러시아는 한 달에 2만 5000명의 병사를 잃고 있다. 우리는 그 문제에 대해 논의할 것"이라고 말했다.

이는 지난 13일 백악관에서 미중러 정상회담 계획을 발표했을 당시 정부 고위 당국자가 3국 정상회담에서 핵 군축 및 이란 전쟁에 대해서는 논의하겠지만 러우 전쟁 문제는 언급하지 않을 것이라고 밝힌 것과는 상반되는 대목이다.

트럼프 대통령이 시진핑 주석과 만나 엔비디아의 최고경영자(CEO) 젠슨황의 내연녀인 앨리스황 문제를 거론하지 않을 것으로 보이는 가운데, 그는 앨리스황이 중국 정보 요원이라는 것을 누구도 입증하지 못했다고 말하기도 했다.

트럼프 대통령은 "그녀가 정보 요원이라는 점은 아무도 입증하지 못했다. 그녀는 요원이 아닐 수도 있다"며 "중국에서 온 아름다운 여성이라면 누구든 요원으로 몰린다"라고 주장했다.

<AP>통신은 이 발언이 미 연방수사국(FBI)이 젠슨 황과 중국 정부 요원으로 추정되는 앨리스 황 사이의 관계를 조사하고 있는 가운데 나온 발언이라고 전했다.

트럼프 대통령은 또 "많은 사람들"이 "그가 복귀해야 한다"고 생각한다면서 사임한 젠슨황이 다시 엔비디아의 CEO로 나서야 한다고 말하기도 했다.