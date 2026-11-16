영양군·소방서, 고독사·화재 예방 맞손

경북 영양군이 농촌 고령가구의 화재 취약성과 사회적 고립 문제에 대응하기 위해 영양소방서와 함께 취약가구 100곳을 대상으로 소방시설 지원과 안부 확인에 나섰다.

영양군은 16일 군청 전정에서 영양소방서와 ‘마음은 온(溫), 집은 안(安)’ 안전 소화기 전달식을 갖고, 오는 12월까지 고독사 위험군과 사회적 고립상태에 있는 고령 1인가구 등을 집중 방문한다.

영양군은 지원 대상 가구 발굴과 방문 일정을 총괄하고, 영양소방서는 분말소화기와 화재감지기 설치, 소방안전교육 및 화재 위험요인 점검을 담당한다. 읍·면 행복기동대는 가정 방문에 동행해 안부와 생활 실태를 확인하고 고독사 위험 징후를 살핀다.

군은 이를 통해 소방시설과 거리가 먼 농촌 고령가구의 화재대응 능력을 높이고 사회적 고립 위험을 조기에 발견해 복지 사각지대를 해소할 방침이다.

오도창 영양군수는 “화재예방과 안부 확인을 연계해 취약계층의 생명을 보호하고 사회적 고립을 예방하는 촘촘한 안전망을 구축하겠다”고 말했다.