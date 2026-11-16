부산시, '2028 세계디자인수도' 공식 인수…국제 디자인 협력 확대

부산시가 독일 프랑크푸르트에서 2028 세계디자인수도 공식 개최 도시 지위를 인계받고 세계 주요 도시와의 디자인 정책 교류 및 국제 협력 확대를 통해 성공적인 행사 개최를 위한 준비에 나섰다.

16일 부산시는 지난 14일 독일 프랑크푸르트에서 세계디자인기구(WDO) 회장 및 프랑크푸르트시장과 면담하고 세계디자인수도(WDC) 공식 인수인계식에 참석했다고 밝혔다.

▲전재수 부산시장이 현지시간 지난 14일 세계디자인수도(WDC) 공식 인수인계식에 참석하고 기념촬영을 하고 있다.ⓒ부산시

먼저 전재수 시장은 프라디움나 비야스(Pradyumna Vyas) 세계디자인기구(WDO) 회장과 마이크 요제프(Mike Josef) 프랑크푸르트시장을 만나 세계디자인수도 개최 도시 간 교류 확대와 2028 세계디자인수도 부산의 성공적인 개최를 위한 협력 방안을 논의했다.

세계디자인기구(WDO) 회장과는 역대 세계디자인수도 개최 도시 간 디자인 정책과 우수 사례를 공유하고 공동 프로젝트를 발굴·추진하는 방안을 논의했다. 프랑크푸르트시장에게는 2026 세계디자인수도의 성공적인 개최를 축하하는 뜻을 전했다. 이어 시민참여 디자인 사업 교류 등 2028 세계디자인수도 부산과 연계한 디자인 정책 협력 방안을 논의했다.

이어 프랑크푸르트 파울교회에서 열린 '2026 세계디자인수도(WDC) 공식 인수인계식'에 참석해 2028 세계디자인수도 부산의 비전과 성공적인 개최 의지를 알렸다. 시는 '모두를 포용하는 도시, 함께 만들어가는 디자인(Inclusive City, Engaged Design)'을 주제로 시민이 도시문제 해결에 직접 참여하고 디자인을 통해 도시의 미래를 함께 만들어가는 포용적 디자인 도시의 비전을 공유했다.

특히 전 시장은 이번 인수인계식에서 세계디자인수도 개최 도시 간 공동 협력을 위한 '국제 협력 디자인 이니셔티브 부산'을 제안했다. 또한 시는 이번 인수인계식에서 '부산의 디자인을 입고, 전하고, 세계와 연결하다'를 주제로 지역 디자인기업의 우수한 제품을 활용해 부산 디자인의 창의성과 경쟁력을 알렸다. 부산의 디자인에 담긴 지역적 특색과 문화적 가치를 세계에 소개하고 디자인을 매개로 도시 간 우호와 교류를 확대하는 데 의미를 더했다.

한편 전재수 시장은 "이번 공식 인수인계식은 부산이 세계디자인수도로서 새로운 여정을 시작하는 뜻깊은 자며 시민이 직접 참여하고 일상에서 변화를 체감할 수 있도록 디자인의 가치를 시정 전반에 확산하고 세계 도시들과 함께 지속 가능한 디자인의 미래를 만들어가겠다"고 전했다.