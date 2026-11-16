울진군, 전문가 지혜로 군정 현안 해법 모색

경북 울진군의 기본소득 재원 확보와 광역교통망 확충, 죽변해안스카이레일 정상화 등 7개 주요 현안의 해법을 모색하기 위해 분야별 전문가들이 머리를 맞댔다.

울진군은 지난 13일 서울 프레지던트 호텔에서 ‘2026년 울진군 정책자문위원회 정기회’를 개최했다.

이번 정기회는 군정 주요 사업의 추진 방향을 점검하고 전문가 의견을 수렴하기 위한 자리로, 에너지·경제, 문화·관광, 행정·국토 등 3개 분과 정책자문위원과 군 관계자들이 참석했다.

주요 안건은 민생·경제 분야의 행복에너지 기본소득 지원사업, 교통·국토 분야의 청송IC~후포 고속도로 연결과 독도 인공섬 조성, 관광 분야의 죽변해안스카이레일 재개장과 오션리조트·골프장 민간투자, 에너지·산업 분야의 울진 원자력수소 국가산업단지 조성, 산림·환경 분야의 소나무재선충병 방제 등 7개 사업이다.

위원들은 민생·경제 분야에서 농어촌 기본소득 국가사업 선정과 안정적인 재원 운용 방안을, 교통 분야에서는 청송IC~후포 고속도로의 국가계획 반영을 위한 정책 논리와 관계기관 공동 대응 전략을 제시했다.

관광 분야에서는 죽변해안스카이레일의 단계별 재개장에 따른 운영·안전관리 체계와 오션리조트·골프장 민간투자를 통한 청년 일자리 창출 방안을 논의했다.

에너지·산업 분야에서는 원자력수소 국가산업단지의 안정적인 전력 확보와 핵심 입주기업 유치 전략을, 산림·환경 분야에서는 울진금강송 보호를 위한 소나무재선충병 선제적 방제 대책을 검토했다.

울진군은 자문 의견을 관련 부서별로 검토해 주요 사업 추진에 반영할 방침이다.

황이주 울진군수는 “전문가들의 의견을 군정에 적극 반영해 군민이 체감할 수 있는 성과를 만들어 가겠다”고 말했다.