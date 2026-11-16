대전 트램 7공구 공사 본격화…온천교 일대 교통정체

▲대전도시철도 2호선 7공구 온천교 개축 공사에 따른 교통 통제구간 및 우회도로 안내도 ⓒ대전시

대전도시철도 2호선 트램 건설 공사가 본격화되면서 유성구 온천교 일대에 교통정체가 빚어지고 있다.

대전시는 16일부터 트램 7공구 온천교 중앙부 개축과 정거장 설치를 위해 왕복 10개 차로 중 4개 차로를 부분 통제하고 있다.

통제 구간은 다솔아파트~상대지하차도 구간에 위치한 온천교 일대로, 공사는 오는 2028년 6월까지 약 20개월간 진행될 예정이다.

통제 첫날인 이날 낮시간대 공사 구간 인근 대학로와 유성천 주변 교차로, 이면도로에서는 차량 통행 속도가 시속 13㎞ 안팎에 머무는 등 정체가 발생했다.

특히 출퇴근 시간대에는 차량이 집중되면서 교통 혼잡이 더욱 심해질 것으로 우려된다.

대전시와 유성구는 현장 인력을 집중 배치하고 비상대응체계를 가동해 차량 소통을 유도하고 있다.

또 우회도로 불법주정차 특별단속과 충남대학교 협의를 통한 우회로 확보 등 교통불편 최소화 대책을 추진 중이다.

그러나 주변 이면도로에 불법주정차 차량이 많아 우회도로 기능이 제대로 작동하기 어렵다는 지적도 나온다.

인근을 지나던 한 시민은 “우회도로로 안내되는 골목마다 불법주정차 차량이 많다”며 “출퇴근 시간대 우회 차량까지 몰리면 병목현상으로 더 큰 혼란이 발생할 수 있다”고 우려했다.

현장 관계자는 “유관기관과 협력해 교통불편을 최소화하고 있다”며 “출퇴근 시간대 혼잡이 예상되는 만큼 대중교통을 이용하거나 우회도로를 미리 확인해 달라”고 당부했다.