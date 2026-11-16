광주 북구, 18일 '일자리매칭데이' 개최…누적 6만 5607명 참석

전남광주시 북구(구청장 신수정)가 구직자와 기관·기업을 연결하는 '2026년 북구 일자리매칭데이'가 오는 18일 북구청에서 개최한다.

16일 구에 따르면 이번 일자리매칭데이행사는 '모두의 일(WORK)기 예보 : 북구, 맑음'이라는 주제로 구직자에게는 취업 역량 강화와 채용의 기회를, 기관 및 기업에는 우수 인재 발굴의 기회를 제공하기 위해 마련됐다.

행사장에는 고용복지플러스센터와 광주경영자총협회 등 일자리 전문기관 8곳이 참여하는 정책홍보관이 운영된다. 또한 참여 기관들은 정부와 각 기관이 추진하는 일자리 지원사업을 구직자의 상황과 특성에 맞춰 안내할 예정이다.

▲2026면 일자리매칭데이 포스터ⓒ전남광주 북구청

이어 광주은행을 비롯해 한국전력거래소, 한국토지주택공사(LH), 한국인터넷진흥원 등 7개 기관 관계자들이 직접 채용 일정과 취업 노하우를 공유하고 직무별 상담을 진행한다.

특히 보다 깊이 있는 상담을 위해 회당 참여 인원을 3명 이내로 제한하고 기관별로 총 7회에 걸쳐 소규모 컨설팅을 운영할 계획이다.

실제 채용으로 이어질 수 있는 현장 면접도 마련된다. 행사에 참여하는 4개 기업은 사전 신청자와 현장 참여자를 대상으로 면접을 진행해 구직자들에게 취업 기회를 제공한다.

신수정 북구청장은 "이번 일자리매칭데이가 구직자에게는 새로운 취업의 기회를, 기업에는 우수한 인재를 만나는 소중한 시간이 되기를 바란다"며 "앞으로도 기업과 구직자의 눈높이에 맞춘 실효성 있는 일자리 정책을 추진해 지역 고용시장에 활력을 불어넣을 수 있도록 최선을 다하겠다"고 말했다.

한편 북구 일자리매칭데이는 지난 2019년 2911명이 참석해 389명이 최종면접에 참여하는 성과를 시작으로 2025년까지 참석자 6만 5607명이 참석해 최종 1004명이 최종면접에 들어갔다.