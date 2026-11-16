울산교육청, 학교폭력 '관계 회복 숙려제' 신청 사안 100% 자체 해결

울산시교육청이 학교폭력 사안을 징계와 처벌보다 대화와 관계 회복을 중심으로 해결하는 교육적 접근을 강화하면서 초등학교 저학년 대상 '관계 회복 숙려제' 신청 사안 모두를 학교장 자체 해결로 마무리하는 성과를 거뒀다.

16일 울산시교육청은 지난해 9월 전국 최초로 도입한 초등학교 1~3학년 대상 '관계 회복 숙려제'의 올해 신청 사안이 모두 학교장 자체 해결로 마무리된 것으로 나타났다.

▲울산시 교육청 전경ⓒ울산교육청

관계 회복 숙려제는 학교폭력 사안이 접수되면 학교폭력대책심의위원회 심의 요청에 앞서 학생들이 대화를 통해 갈등을 해결할 수 있도록 지원하는 제도로 약 2주간의 숙려 기간에 피해 회복 지원단이 참여하는 회복적 대화모임 등을 통해 학생 간 갈등 조정과 관계 회복을 돕는다.

교육부가 지난 8월 말 기준으로 집계한 '2026학년도 시도교육청 관계 회복 숙려제 운영 현황과 결과'에 따르면 울산교육청의 올해 3월부터 8월까지 숙려제 신청 건수 대비 자체 해결률은 100%로 전국에서 가장 높았다. 해당 기간 초등학교 1~3학년 학교폭력 접수 사안 19건 가운데 11건(57.9%)이 숙려제를 신청했으며 신청 사안 모두 학교장 자체 해결로 종결됐다.

또 학교폭력 사안에 대한 학교장 자체 해결 비율도 증가했다. 울산지역 전체 학교폭력 사안의 학교장 자체 해결률은 2024년 55.3%에서 2025년 58.6%로 3.3%포인트 상승했다. 이는 2025년 전국 평균인 48.3%보다 10.3%포인트 높은 수치다. 올해 학교폭력 접수 건수 역시 지난해보다 약 16% 감소한 것으로 집계됐다.

울산교육청은 학생과 학부모, 교원 등 교육공동체 구성원 간 갈등을 대화와 소통으로 해결하는 '회복적 생활교육'을 지속적으로 확대하고 있다. 올해부터는 반복적인 가해행위로 학교 적응에 어려움을 겪는 학생을 대상으로 학부모와 교사, 학교전담경찰관 등이 참여해 학생별 맞춤형 지원 방안을 마련하고 교육적·정서적 회복을 지원하는 '교육력 회복 지지 대화모임'을 시범 운영하고 있다.

아울러 교육공동체의 신뢰 회복을 위한 '회복적 학교'를 지난해 20곳에서 올해 38곳으로 확대했다. 내년에는 학교폭력제로센터 운영을 강화하고 강북·강남 학교생활회복지원센터에 학교폭력 전담 실무사를 신규 배치해 학교 현장의 사안 처리와 관계 회복 지원을 확대할 방침이다.

학교폭력 예방을 위한 학생·학부모 참여 프로그램도 운영하고 있다. 울산교육청은 지난 14일 격동초등학교와 울산대공원 일원에서 초등학교 1~3학년 학생과 보호자 100팀, 200명이 참여한 가운데 '함께 걷는 존중 길' 행사를 개최했다. 참가자들은 학교폭력 예방 공연을 관람하고 관계 회복을 주제로 한 체험 활동에 참여했다. 학교 현장에서도 학생자치회를 중심으로 지역사회와 연계한 학교폭력 예방 캠페인을 추진하고 있다.

울산교육청 관계자는 "학교폭력 문제는 사안을 처리하는 것에서 나아가 학생들이 서로를 이해하고 건강한 관계를 회복하도록 돕는 것이 무엇보다 중요하다"며 "앞으로도 관계 회복 숙려제가 학교 현장에 안착하도록 지원하고 가정과 학교, 지역사회가 함께하는 회복적 학교 문화를 확산해 나가겠다"고 말했다.