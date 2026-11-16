"딥페이크 악용될라"…초·중·고교 졸업앨범서 사라지는 교사들

▲전남광주통합특별시교육청 광주청사 표지판 2026.7.3 ⓒ전남광주통합특별시교육청

현직 교사들이 딥페이크 등 디지털 성범죄 악용 우려와 개인정보 보호 등을 이유로 졸업앨범 사진 촬영을 기피하면서 교사들의 사진이 빠진 채 졸업 앨범이 제작되고 있다.

16일 <프레시안> 취재를 종합하면 전남광주통합특별시 관내 다수의 초·중학교에서 교원들이 졸업 앨범 사진 촬영을 거부하거나 사진 게재에 동의하지 않으면서 학생들만 담긴 앨범이 제작되고 있다.

광주지역 A중학교의 경우 올해 1학기 졸업앨범 촬영을 마치고 실물 앨범 제작에 들어갔지만, 최종 시안에는 교사들의 사진이 포함되지 않았다.

다른 학교도 상황은 비슷하다. B초등학교에서는 교원들이 개인 사진 촬영을 거부하면서 교원 단체사진 한 장만 앨범에 실릴 예정이다.

이처럼 교사들이 졸업앨범 촬영을 꺼리는 주된 이유로는 개인정보 및 초상권 침해 우려와 딥페이크 등 인공지능(AI) 기술을 악용한 디지털 성범죄 위험 등이 꼽힌다.

딥페이크 성범죄는 인공지능 기술을 이용해 타인의 얼굴을 음란물에 합성하거나 조작하는 범죄로, 졸업앨범에 수록된 사진도 범행에 악용될 수 있다.

A중학교 관계자는 "몇 년 전부터 졸업앨범을 제작할 때 교원들의 사진은 찍지 않고 학생들만 촬영하고 있다"며 "초상권 침해나 딥페이크 등 AI 합성에 악용될 수 있다는 우려 때문에 촬영하지 않는 것"이라고 설명했다.

실제로 지난 2024년에 한국교원단체총연합회가 전국 유치원과 초·중·고 교사 3537명을 대상으로 설문조사를 진행한 결과 93.1%가 졸업 앨범사진이 딥페이크 범죄에 사용될 것을 우려했다.

교원단체에서도 졸업앨범 사진 촬영을 기피하는 분위기가 확산하고 있다는 설명이다.

박삼원 광주교사노동조합 위원장은 "기성세대는 졸업앨범을 학창 시절의 중요한 추억으로 생각하지만, 지금 학생들에게는 SNS 등 추억을 기록할 수 있는 다양한 수단이 있다"며 "시대가 변한 만큼 개인의 자율성을 존중할 필요가 있다"고 강조했다.