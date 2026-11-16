정강선 전북체육회장, 3선 도전…"민선 3기 마지막 임기 삼겠다"

▲정강선 전북특별자치도체육회장이 16일 전북체육회관에서 기자회견을 열고 민선 3기 체육회장 선거 출마를 공식 선언하고 있다. ⓒ연합뉴스

정강선(57) 전북특별자치도체육회장이 민선3기 체육회장 선거 출마를 선언하며 3선 도전에 나섰다.

정 회장은 16일 전북체육회관에서 기자회견을 열고 "민선 3기를 저의 마지막 임기로 삼겠다"며 "자리를 위한 도전이 아니라 시작한 일을 끝까지 책임지기 위한 도전"이라고 밝혔다.

그는 "선수가 전북에서 미래를 이어 갈 수 있게 하겠다"며 "여러분과 함께 시작한 일을 끝까지 책임지고 그 변화가 선수와 지도자, 체육인과 도민의 삶에 실질적인 도움이 되도록 만들겠다"고 강조했다.

특히 "체육영재선발대회를 연 2회로 확대하고 종목별 특성에 맞는 선발 프로그램을 개발하겠다"며 "선수의 성장과 진로를 함께 살피는 생애지원체계를 정착시켜 전북형 스포츠 영재 정착 패키지를 구축하겠다"고 약속했다.

주요 공약으로는 △체육 영재 발굴 및 육성 △국제교류 확대와 스포츠대회 유치 △전북 체육 역사기념관 건립 △안정적인 체육 예산 확보 △생활체육 활성화 등 5가지를 제시했다.

체육 예산 확보와 관련해서는 "전 전년도 기준 도세 수입 3%를 체육 예산으로 지원할 수 있도록 관련 조례 개정을 추진하겠다"며 "전북도, 도의회 등 관계기관과 협의하겠다"고 밝혔다.

아울러 정 회장은 "스포츠 영웅들의 명예를 기리고 메달, 경기 기록, 사진 및 체육 유물을 체계적으로 보존·전시할 수 있는 2036하계올림픽 전북 유치와 연계한 체육 역사기념관을 임기 내 단계적 실행계획을 수립해 추진하겠다"고 설명했다.

또한 "동북아 청소년 스포츠 교류 및 국내외 대회 유치를 확대해 지역경제 활성화에 힘쓰고 폐교 등 유휴 공간을 활용한 생활체육 시설 확충, 농산어촌 순회 지도 확대도 추진하겠다"고 밝혔다.

정 회장은 "약속의 크기보다 실천의 무게로 평가받겠다"며 "임기 안에 할 일은 책임 있게 추진하고 시간이 더 필요한 과제는 진행 상황과 남은 계획을 분명하게 설명하겠다"고 강조했다.

정 회장은 민선 1·2기 전북체육회장을 지내고 2024 파리올림픽에서는 대한민국 선수단장을 맡았으며 2036 하계올림픽 국내 후보도시로 전북이 선정되는 과정에도 참여했다.