나주시 "공공기관 2차 이전, 혁신도시 중심으로"…추가 유치 전략 논의

▲한국지역개발학회 추계학술대회 참석자들이 제2차 공공기관 이전의 기존 혁신도시 중심 집적 배치를 촉구하는 현수막을 들고 기념 촬영을 하고 있다.2026.11.13.ⓒ나주시

전남광주 나주시가 정부의 공공기관 2차 지방이전 계획 확정을 앞두고 빛가람혁신도시를 중심으로 한 공공기관 집적 배치와 지역 성장거점 육성 전략 마련에 나섰다.

16일 나주시에 따르면 지난 13일 빛가람복합문화체육센터에서는 '2차 공공기관 이전과 통합광역권의 균형발전 전략'을 주제로 '2026년 한국지역개발학회 추계학술대회'가 열렸다.

이번 학술대회는 한국지역개발학회와 전남광주통합특별시, 나주시, 전남연구원 등이 공동으로 마련했으며 지역개발 분야 전문가와 학회 회원, 대학원생, 공무원 등 200여 명이 참석했다.

정부가 연내 확정할 예정인 공공기관 2차 지방이전 계획에 대응해 기존 혁신도시의 기능을 강화하고, 공공기관 이전이 지역 산업 발전과 일자리 창출로 이어질 수 있는 정책적 방안을 논의하는 데 초점이 맞춰졌다.

이날 기조강연에 나선 고광완 전 전남광주통합특별시 민생안전부시장은 '제2차 공공기관 이전을 통한 지역균형발전 전략'을 주제로 정부의 공공기관 지방이전 정책 방향과 지역별 대응 과제, 국가균형발전 실현을 위한 추진 전략 등을 제시했다.

이어 진행된 주제발표와 토론에서는 공공기관 이전에 따른 지역 성장거점 육성 방안과 통합광역권 발전전략, 지역 간 격차 해소를 위한 정책적 과제 등이 집중적으로 다뤄졌다.

시는 이번 학술대회에서 주목할 대목은 공공기관 2차 이전의 핵심 과제로 기존 혁신도시의 집적 효과와 지역 산업의 연계성이 부각됐다는 점이다.

나주는 한국전력을 비롯한 에너지 공공기관과 한국에너지공과대학교 등이 자리한 빛가람혁신도시를 기반으로 에너지산업의 성장거점 기능을 강화할 수 있다는 계획이다. 다만 정부의 이전 대상 기관과 배치계획이 아직 확정되지 않은 만큼, 추가 기관 유치의 당위성을 구체적인 산업 연계 효과와 지역 발전전략으로 입증하는 것이 향후 대응의 주요 과제가 될 것으로 보인다.

나주시는 이번 학술대회에서 제시된 전문가들의 정책 제안과 논의 결과를 공공기관 2차 이전 대응 전략에 반영하고, 관계기관과의 협력을 통해 빛가람혁신도시의 성장거점 기능을 강화할 방침이다.

강상구 나주부시장은 "2차 공공기관 이전은 단순히 수도권의 기관을 지방으로 옮기는 데 그쳐서는 안 된다"며 "지역이 가진 산업적 특성과 강점을 살려 수도권과 지역 간 격차를 줄이고, 지역이 스스로 성장할 수 있는 국가균형발전의 핵심 거점을 만들어가는 토대가 돼야 한다"고 강조했다.