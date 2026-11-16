새벽 고속도로 휴게소에서 펼쳐진 생명 구하기…119구급대원 활약에 산모·아기 무사

중부내륙고속도로 성주휴게소에 정차한 대형 트레일러 안에서 119구급대원들의 신속하고 침착한 대응으로 새 생명이 태어났다.

성주소방서는 지난 15일 새벽 중부내륙고속도로 성주휴게소 양평 방향에 정차한 25t 대형 트레일러에서 진통을 호소하던 산모의 응급분만을 도와 산모와 신생아를 무사히 병원으로 이송했다고 밝혔다.

대전에 거주하는 강모(44) 씨는 출산예정일을 한 달가량 앞둔 상태에서 화물차 운전자인 남편과 함께 부산에서 양평 방향으로 이동하던 중 갑작스러운 진통을 겪었다.

신고를 받고 오전 5시 26분 현장에 도착한 성주119구조구급센터 대원들은 이미 아기 머리가 보이는 등 출산이 임박한 상황을 확인했다. 병원까지 이송하기 어렵다고 판단한 대원들은 트레일러 운전석 뒤편의 비좁은 공간에서 곧바로 응급분만에 나섰고, 6분 만인 오전 5시 32분 건강한 남자아이가 태어났다.

대원들은 의료지도를 받으며 신생아 응급처치를 실시하고, 뒤이어 도착한 가천119안전센터 구급대원들과 함께 산모와 아기의 건강 상태를 세심하게 살폈다.

이후 두 사람의 상태가 안정된 것을 확인하고 구미지역 병원으로 안전하게 이송했다. 현재 산모와 신생아 모두 건강한 것으로 전해졌다.

분만을 도운 김정우 대원은 “좁은 트레일러 안이었지만 평소 훈련한 대로 침착하게 대응했다”며 “아기의 첫 울음소리를 들었을 때 대원 모두가 안도했다”고 당시 상황을 전했다.

박기형 성주소방서장은 “예상치 못한 장소에서의 출산이었지만 대원들의 신속한 판단과 침착한 대처로 소중한 생명을 지킬 수 있었다”며 “앞으로도 군민의 생명과 안전을 지키기 위해 구급대원의 전문성과 현장 대응 역량을 강화하겠다”고 말했다.