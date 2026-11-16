강원 시·군의장협, '의정동우회 법제화·화진포 규제 해제' 촉구

강원특별자치도시군의회의장협의회가 태백시에서 월례회를 열고 지방의정동우회 법적 근거 마련과 화진포 자연유산 지정 해제를 촉구하는 건의안을 채택했다.

협의회는 16일 태백호텔에서 강원특별자치도 15개 시·군의회 의장이 참석한 가운데 제265차 월례회를 열었다.

▲고재창 태백시의회 의장. ⓒ태백시의회

태백시의회가 주관한 이번 회의는 김명길 협의회장, 고재창 태백시의회 의장 등이 자리를 함께했다.

참석 의장들은 이날 태백시의회가 제출한 지방의정동우회 육성 및 지원을 위한 법적 근거 마련 촉구 건의안을 원안 가결했다.

고성군의회가 낸 화진포 강원특별자치도 자연유산 지정 해제 건의안도 원안대로 통과시켰다.

▲강원특별자치도시군의회의장협의회. ⓒ태백시의회

고재창 태백시의회 의장은 "지방자치의 두 축인 행정과 의정의 균형을 맞추기 위해서는 지방행정동우회와 마찬가지로 지방의정동우회의 법률적 근거 제정이 필수적"이라며 "지방자치 발전과 의정 역량 결집을 위해 한마음으로 힘을 모아 달라"고 당부했다.

함용빈 고성군의회 의장은 "접경지역인 고성군의 화진포는 강원특별자치도 자연유산 지정에 따른 행위 제한, 군사시설 보호구역 등 중첩 규제로 지역개발에 어려움을 겪고 있다"며 "자연유산 지정 해제를 통해 지역 발전 제한 문제를 해소해야 한다"고 강조했다.

협의회는 이날 채택한 건의안 2건을 대통령 비서실, 행정안전부, 국회 등 관련 부처와 기관에 공식 송부하기로 했다.