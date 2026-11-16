자율주행버스 춘천 도심 달린다…내년 1월부터 '1년간 무료'

춘천시가 레고랜드에서 춘천역·남춘천역을 거쳐 강원대학교까지 달리는 자율주행버스 시험주행에 돌입했다.

춘천시는 16일부터 오는 12월 31일까지 전기 자율주행버스 1대를 투입해 편도 6.5㎞(왕복 13㎞) 구간의 도로환경과 주행정보를 점검하기로 했다.

▲자율주행버스. ⓒ춘천시

시험주행 기간에는 일반 시민과 관광객이 탑승할 수 없으며 안전관리자가 상시 탑승해 돌발상황에 대비한다.

춘천시는 실제 도로에서 교통신호 준수·차로 주행·정류장 정차·돌발상황 대응 능력을 집중적으로 확인한다.

정밀지도(HD맵)를 바탕으로 주행경로와 정류장 정차 위치를 조정하고 반복 주행을 거쳐 시스템의 안전성과 안정성을 높이기로 했다.

시민들이 이용하는 정식운행은 내년 1월 시작한다.

운행시간은 오전 8시부터 오후 8시까지 하루 8~10회 운행하는 방안을 검토 중이다.

▲노선도. ⓒ춘천시

최대 탑승인원은 입석 없이 14명이며 정식운행 후 1년간 무료로 운영한 뒤 유료 전환을 검토하기로 했다.

구체적인 운행횟수·시간표·정류장 운영계획은 시험주행 결과를 바탕으로 올해 말 최종 확정한다.

춘천시 관계자는 "이번 시범운행을 통해 자율주행버스의 안전성을 충분히 확보하고 시민들이 안심하고 편리하게 이용할 수 있도록 정식운행 준비에 만전을 기하겠다"며 "앞으로 자율주행버스가 시민의 일상 속 새로운 대중교통수단으로 자리 잡을 수 있도록 운행 결과와 시민 의견을 꼼꼼히 살피겠다"고 말했다.