그라운드 넘어 연탄 나른 춘천시민축구단·팬 '원팀'으로 1500장 전달

춘천시민축구단 선수단과 팬들이 춘천시 근화동 일대에서 연탄 1500장을 나르며 이웃사랑을 실천했다.

춘천시민축구단은 16일 오전 9시 춘천시 근화동 일대에서 사랑의 연탄 나눔 봉사활동을 진행했다.

▲사랑의 연탄 나눔 봉사활동. ⓒ춘천시민축구단

이날 현장에는 임관휘 춘천시민축구단 이사장과 김갑섭 단장, 사무국 직원, 선수단 전원, 구단 팬들이 함께 참여했다.

이번 봉사는 2026시즌 시민들에게 받은 사랑을 지역사회에 환원하고 겨울철 취약계층의 난방을 돕기 위해 마련했다.

▲사랑의 연탄 나눔 봉사활동. ⓒ춘천시민축구단

구단은 올 시즌 구단 역대 최다 관중 기록을 세웠다.

참가자들은 경기장을 벗어나 한팀으로 뭉쳐 이웃 가정에 연탄 1500장을 직접 배달했다.

▲사랑의 연탄 나눔 봉사활동. ⓒ춘천시민축구단

주장 박현우 선수는 "팬들과 함께 봉사활동을 할 수 있어 뜻깊었다"며 "올 시즌 팬 여러분이 보내주신 응원 덕분에 선수단도 끝까지 힘을 낼 수 있었고 앞으로도 지역사회에 도움이 되는 활동에 적극 참여하겠다"고 말했다.

▲사랑의 연탄 나눔 봉사활동. ⓒ춘천시민축구단

임관휘 이사장은 "올 한 해 시민 여러분께 받은 사랑을 지역사회에 돌려드릴 수 있어 뜻깊다"며 "팬 여러분이 함께해 주셔서 더욱 의미 있는 시간이었고 앞으로도 지역사회와 호흡하며 나눔을 실천하는 구단이 되겠다"고 전했다.