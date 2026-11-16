제13기 강원교육발전자문위 출범…위원장에 천미경 전 교육국장

강원특별자치도교육청이 제13기 강원교육발전자문위원회를 출범하고 내년 주요 교육사업 방향을 논의했다.

강원특별자치도교육청은 16일 도교육청 대회의실에서 제13기 강원교육발전자문위원회 제1차 회의를 열었다.

▲제13기 강원교육발전자문위원회. ⓒ강원특별자치도교육청

이날 회의에서는 신임 위원장으로 천미경 전 교육국장을, 부위원장으로 황도근 무위당학교사회적협동조합 이사장을 각각 선출했다.

제13기 강원교육발전자문위원회는 당연직 4명과 위촉직 17명 등 총 21명으로 꾸려졌다.

위원회는 2028년 9월까지 2년간 강원교육 비전·정책개발·교육발전 중장기계획·연간 주요업무계획에 관해 자문한다.

▲제13기 강원교육발전자문위원회. ⓒ강원특별자치도교육청

위원 구성 후 처음 열린 이날 회의에서는 2027년 강원특별자치도교육청 주요업무계획을 다뤘다.

참석자들은 강원학생역량평가, 스마트폰 청정 학교 운영, 강원온마을유학, 교육혁신선도지역, 미래형 양양교육지원청 설립 등 주요 사업의 추진 방향과 현안을 논의했다.

강삼영 강원특별자치도교육감은 "정책이 학교에서 어떻게 받아들여지고 아이들의 배움에 어떤 변화를 가져올지 위원님들과 함께 살피겠다"며 "위원회가 전해 주는 현장의 목소리를 귀담아듣고 그 의견을 정책에 반영해 도민이 신뢰하는 강원교육을 만들어 가겠다"고 말했다.