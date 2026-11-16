대구공업대-광주보건대, 영·호남 대학 협력 강화...초광역 상생 모델 구축 나서

▲대구공업대 앵커사업단과 광주보건대 앵커사업단이 16일 지역발전 전략과 대학 지원사업의 연계, 지역과 대학의 동반성장 및 상생 협력을 위한 업무협약을 체결하고 있다ⓒ대구공업대

대학이 지역의 경계를 넘어 협력의 폭을 넓히고 지역 산업과 연계한 미래 인재 양성에 나서고 있다.

대구공업대와 광주보건대가 영·호남을 잇는 초광역 대학 협력체계를 구축하기로 하면서 지역과 대학이 함께 성장하는 새로운 산학협력 모델에 관심이 쏠리고 있다.

대구공업대 앵커사업단과 광주보건대 앵커사업단은 16일 지역발전 전략과 대학 지원사업의 연계, 지역과 대학의 동반성장 및 상생 협력을 위한 업무협약을 체결했다.

이번 협약은 대학이 보유한 교육·연구 역량과 인적·물적 인프라를 공유하고, 지역별 산업 특성과 발전 전략을 연계해 대학 간 협력 실효성을 높이기 위해, 대구와 광주를 중심으로 영·호남 대학이 협력 기반을 확대한다는 점에서 지역 간 교류를 넘어 초광역 산학협력의 새로운 가능성을 제시했다.

양 기관은 협약을 바탕으로 초광역 산학협력 모델 구체화와 공동 프로그램 운영을 비롯해 지역 정주형 미래 인재 양성, 양 대학의 인적·물적 인프라 공유 및 교류 활성화 등 다양한 분야에서 협력을 추진할 계획이다.

특히 대학별 강점과 특성화 분야를 연결해 교육 프로그램의 경쟁력을 높이고, 학생들이 지역 산업 현장에서 요구하는 실무 역량을 갖출 수 있도록 공동 교육과 현장 연계 프로그램을 확대한다는 방침이다. 이를 통해 대학은 교육의 질을 높이고 지역은 산업에 필요한 인재를 확보하는 선순환 구조를 만들어 나갈 것으로 기대된다.

▲대구공업대 헤어디자인과가 최근 교내 3호관 101호 강의실에서 재학생 25명을 대상으로 '로컬창업과 뷰티산업의 방향과 변화'를 주제로 전문가 초청 특강을 진행하고 있따ⓒ대구공업대

이 같은 지역 산업 연계 교육은 대구공업대가 추진하고 있는 전공별 실무·창업교육에서도 구체적으로 나타나고 있다.

앞서 대구공업대 헤어디자인과는 최근 교내 3호관 101호 강의실에서 재학생 25명을 대상으로 '로컬창업과 뷰티산업의 방향과 변화'를 주제로 전문가 초청 특강을 진행했다.

이번 특강은 빠르게 변화하는 뷰티산업의 흐름을 이해하고, 지역의 특성과 자원을 활용한 창업 가능성을 탐색함으로써 학생들의 실질적인 창업 역량을 높이기 위해 마련됐다.

강연에는 대구 동구미용협회장이자 미담장 대표인 김지은 강사가 초청돼, 지역 미용산업 현장에서 쌓아온 경험과 실제 경영 사례를 바탕으로 로컬창업의 중요성과 뷰티산업의 변화 방향을 설명하고, 예비 미용인들이 갖춰야 할 창업 마인드와 경쟁력에 대해 강연했다.

김지은 대표는 "지역 기반 미용 창업이 단순히 미용실이나 뷰티숍을 개설하는 데 그치는 것이 아니라 지역 상권과 고객의 특성을 정확히 이해하고, 차별화된 기술과 서비스로 자신만의 경쟁력을 구축하는 과정이다"고 강조했다.

이어 그는 "소비자의 취향과 요구가 다양해지고 뷰티 트렌드가 빠르게 변화하는 만큼 전문적인 기술력은 물론 고객과의 원활한 소통 능력, 서비스 품질 관리, 지속적인 자기계발이 창업 성공의 중요한 요소다"고 설명했다. 이는 지역의 특성과 고객층을 반영한 차별화된 서비스가 경쟁력을 확보하는 핵심이 될 수 있다는 점을 학생들에게 전달한 셈이다.

특강에 참여한 학생들은 전공 기술을 익히는 것을 넘어 실제 창업 현장에서 필요한 경영적 사고와 고객 중심의 서비스 마인드를 이해하는 시간을 가졌다. 현직 미용협회장이자 뷰티숍 경영자의 생생한 경험을 통해 지역 미용산업의 현실과 시장 변화도 구체적으로 살펴볼 수 있었다.

이는 졸업 후 취업과 창업을 준비하는 학생들에게 진로 선택의 폭을 넓히고, 지역사회와 연계한 뷰티 비즈니스의 가능성을 생각해 보는 계기가 됐으며, 특히 지역의 인적·물적 자원과 산업 특성을 창업 기회로 연결할 수 있다는 점에서 지역 정주형 인재 양성이라는 대학의 교육 방향과도 맞닿아 있다.

대구공업대 헤어디자인과는 전공 기술교육에 더해 산업 현장 전문가 초청 특강과 창업교육, 지역 연계 프로그램 등을 지속적으로 운영하며 학생들의 실무 능력과 산업 적응력, 창업 경쟁력을 높이는 데 힘쓰고 있다.

또한 대학 간 협력체계 구축과 전공별 현장 중심 교육이 맞물리면서 지역 산업에 필요한 인재를 대학이 직접 양성하고, 학생들이 지역에서 취업과 창업의 기회를 찾을 수 있는 기반도 한층 확대될 것으로 기대된다.

대구공업대학교 앵커사업단 이승협 단장은 "이번 협약을 통해 초광역 대학 협력의 실질적인 성과를 거둘 수 있는 계기가 되길 바란다"고 말했다.

광주보건대학교 앵커사업단 이형수 단장도 서면을 통해 "양 대학이 보유한 강점과 역량을 결합해 지역과 대학이 함께 성장하는 모범적인 초광역 협력 사례를 만들어 나가겠다"며 적극적인 협력 의지를 밝혔다.

이번 협약은 대학 간 교류를 넘어 지역 산업과 교육을 연결하고, 청년들이 지역에서 역량을 키우며 미래를 설계할 수 있는 기반을 마련한다는 데 의미가 있으며, 대구와 광주를 잇는 초광역 협력이 실제 교육과 산업 현장의 성과로 이어질 수 있을지 주목된다.