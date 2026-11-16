포항시, 북극권 국제기구와 북극항로 협력 모색…영일만항 육성 속도

북극권 지방정부와 교류 확대…영일만항 특화항만 발전 전략 공유

경북 포항시가 북극권 국제협력기구와 손잡고 북극항로를 활용한 항만·산업 분야 협력 가능성을 모색했다.

시는 16일 북극해 연안 지방정부 간 국제협력기구인 ‘더 노던 포럼(The Northern Forum)’ 대표단이 포항시를 방문해 북극항로 관련 협력 방안을 논의했다고 밝혔다.

방문단은 블라디미르 N. 바실리예프 사무총장 등으로 구성됐다.

포항시는 지역의 주요 산업과 항만 기반시설을 소개하고 영일만항을 중심으로 한 북극항로 활용 전략을 설명했다.

더 노던 포럼은 북방지역의 지속가능한 발전과 경제·사회 분야의 공동사업을 추진하는 국제협력기구다.

북극권 지방정부 간 정책 교류와 공동 현안 해결을 위한 협력 창구 역할을 하고 있다.

포항시는 철강과 이차전지, 첨단소재 등 지역 주력산업과 영일만항의 지리적 이점을 활용해 북극권 자원·원자재 물류와 지역 산업을 연계한다는 구상이다.

특히 북극항로 시범운항 유치와 운항 지원, 국제협력 네트워크 확대 등을 통해 영일만항을 환동해권 북극항로 특화항만으로 육성하는 데 주력할 방침이다.

시는 이번 방문을 계기로 북극권 지방정부 및 관련 기관과의 교류도 확대할 계획이다.

특히 국제 포럼과 학술행사, 정책 교류 등을 통해 포항의 항만 발전 전략을 알리고 국제 물류 거점으로서의 경쟁력을 높인다는 계획이다.

배용수 포항시 부시장은 “북극항로는 세계 물류체계와 산업 환경을 바꿀 새로운 기회”라며 “영일만항의 항만 경쟁력과 지역 산업 기반을 연계해 포항을 환동해권의 북극항로 특화항만이자 산업·물류 협력 거점으로 육성하겠다”고 밝혔다.